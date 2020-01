Dan Barna: Unirea Principatelor a fost succesul uriaş al unei generaţii care a ştiut ce fel de ţară vrea

"Unirea Principatelor a fost succesul uriaş al unei generaţii care a ştiut ce fel de ţară vrea. Va rămâne întotdeauna un model de acţiune şi raţiune politică care trebuie să ne inspire şi să ne oblige să continuăm construcţia unui stat modern şi funcţional. 'Puterea şi fericirea unui stat se află în puterea şi fericirea mulţimii, adică a naţiei', spunea Mihail Kogălniceanu. Cuvintele sale rămân valabile şi astăzi. Generaţia Unirii ne-a oferit o ţară şi un drum pe care să mergem. Oricât de greu ne-ar putea fi azi, niciun moment nu uităm că generaţiilor de dinaintea noastră le-a fost mai greu şi totuşi au obţinut atât de mult", a transmis Dan Barna.



Astăzi, 24 ianuarie, românii sărbătoresc Ziua Unirii Principatelor Române. În acest an, se împlinesc 161 de ani de la unirea Moldovei cu Ţara Românească sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), fiind considerat primul pas important pe calea înfăptuirii statului naţional unitar român.