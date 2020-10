Dan Bittman îndeamnă la revoltă: "Nu e de ajuns minciuna COVID, acum trebuie să suport şi alertele astea penibile. Când ieşim, băieţi?"

Bucureştenii au primit marți mai multe mesaje Ro-Alert în care sunt avertizați de creşterea ratei de infectare cu noul coronavirus.

„Atenţie! În municipiul Bucureşti nivelul de răspândire a noului coronavirus (Covid-19) este ridicat - peste 3 la mia de locuitori. MASCA este obligatorie în spaţiile deschise şi în cele închise! ŞCOLILE îşi vor desfăşura cursurile online. Activitatea ÎN INTERIOR a restaurantelor, cafenelelor, cinematografelor, sălilor de spectacole şi sălilor de jocuri de noroc este interzisă. Aceste decizii sunt valabile pentru următoarele 14 zile. RESPECTAŢI măsurile sanitare pentru a nu pune în pericol viaţa dvs. sau a celor din jur”, este mesajul primit de bucureşteni pe telefoane.

În urma acestor mesaje repetitive, Bittman a răbufnit pe Facebook.

„Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport și alertele astea penibile și mincioase pe telefon. Când ieșim băieți și fete?!”, a scris Dan Bittman pe Facebook.

Bittman, adeptul teoriei conspiraţiei

Dan Bittman este adeptul teoriilor conspirației în ceea ce privește existenţa coronavirusului. De altfel, artistul a spus în repetate rânduri că nu crede în această pandemie.

„E foarte rău în această perioadă, dar n-am încotro. Stau acasă şi petrec timp cu familia, cu copiii mei. Respectăm şi ne supunem ordinelor. Eu unul nu cred în asta. Cu 150 de morţi şi peste 400 de vindecaţi, asta nu-i pandemie. În 1918 a fost pandemie cu gripa spaniolă. Dar acum cred că e altceva. Tind să cred că Sorin Ovidiu Vîntu are dreptate când spune că se face un test mondial", declarat, în urmă cu ceva timp, Dan Bittman pentru cancan.ro.

Cântăreţul a criticat încă de la începutul pandemiei măsurile luate de autorităţi, chiar dacă le-a respectat.

”Eu mă conformez, sunt un tip disciplinat, dar din păcate, degeaba mă conformez pentru că văd ce se întâmplă în rest. Partea de organizare mi se pare foarte slabă și nu mă mir să apară lucruri și mai grave tocmai din această cauză. Nu e normal să-mi scoți mie armata pe străzi în București și pe la Nădlac să intre cu sacoșele toată lumea care vrea și să plece către Suceava, Botoșani și așa mai departe”, declara Bittman, la Antena 3, la sfârşitul lunii martie.

Şi Daniel Buzdugan a răbufnit după mesajul Ro-Alert trimis de şase ori în câteva ore

La rândul său, omul de televiziune Daniel Buzdugan a postat un mesaj pe Facebook în care îşi manifestă indignarea vizavi de insistenţa cu care a fost difuzat acelaşi mesaj Ro-Alert. Buzdugan aduce în discuţie situaţia copiilor aflaţi singuri acasă, care nu ar şti cum să reacţioneze la astfel de mesaje de alertă şi s-ar speria.

"Ro Alert, oprește-te ! Gata m-am panicat! De 6 ori am intrat in panica azi! Gataaa! Fiți deștepți , gândiți 3 minute înainte de a pleca pe acțiune !! Sunt mulți copii singuri acasă în perioada asta, care nu stiu cum sa reacționeze! Nu te stresează nimeni in SUA, Italia, Olanda, Germania cu asemenea mesaje agresive! Numai la noi se întâmplă !", spune jurnalistul.

Acesta atrage atenţia asupra faptului că un avertisment repetitiv nu face altceva decât să inducă panică.