Daniel Buzdugan, scos din minţi de mesajul Ro-Alert: "Gata m-am panicat! De şase ori am intrat în panică azi! Gataaa!"

Buzdugan aduce în discuţie situaţia copiilor aflaţi singuri acasă, care nu ar şti cum să reacţioneze la astfel de mesaje de alertă şi s-ar speria.

"Ro Alert, oprește-te ! Gata m-am panicat! De 6 ori am intrat in panica azi! Gataaa! Fiți deștepți , gândiți 3 minute înainte de a pleca pe acțiune !! Sunt mulți copii singuri acasă în perioada asta, care nu stiu cum sa reacționeze! Nu te stresează nimeni in SUA, Italia, Olanda, Germania cu asemenea mesaje agresive! Numai la noi se întâmplă !", spune jurnalistul.

Acesta atrage atenţia asupra faptului că un avertisment repetitiv nu face altceva decât să inducă panică. După părerea lui Buzdugan, un mesaj agresiv nu îşi va atinge scopul, acela de a educa populaţia.

"Propagați PANICA & Frica! Educația se poate face și cu vorba buna, autoritară sau cu amenzi date cu fermitate , dar fără ură sau discurs agresiv! A fi autoritar nu înseamnă a fi văcar! Urmăriți îndreptarea cetățeanului , nu umilirea lui! Needucați-ne sau educați-ne?",completează realizatorul tv.

Reamintim că, după ce rata de incidenţă a infectării cu coronavirus a depăşit pragul de trei cazuri la mia de locuitori, în Bucureşti a fost transmis un mesaj RO-Alert tuturor locuitorilor din municipiu. Prin intermediul alertei au fost transmise informații despre explozia infectărilor cu coronavirus în municipiul București, dar și despre noile măsurile care au intrat în vigoare. Mesajul în limba română a fost urmat la scurt timp de un mesaj în limba engleză.

Mulţi bucureşteni însă au primit în mod repetat acelaşi mesaj, iar subiectul a iscat o întreagă dezbatere în mediul online. Inspectoratului General pentru Situații de Urgenă a venit cu o explicaţie după această eroare. Purtătorul de cuvânt al instituţiei a menţionat că din cauza sistemului de operare iOS este posibil ca unele persoane să îl primească în mod repetat, din trei în trei ore.