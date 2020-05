Dan Cruceru, prezentatorul de la Survivor România, dezvăluiri din Republica Dominicană: "Am avut virusul Dengue"

„A fost cel mai mare proiect pentru mine, dar și cel mai greu. Când am venit în emisiune, în prima lună, am avut Dengue, m-a pișcat un țânțar care avea acest virus. Am avut noroc de o echipă de medici foarte bună, care m-a pus pe picioare câteva zile.

Până m-am adaptat la această țară am slăbit vreo 7 kg. Pe traseu m-am confruntat cu aceleași condiții meteo ca și voi. M-a ars soarele, am schimbat pielea de cinci ori până acum. Cireașa de pe tort, doar mie mi s-a întâmplat: vocea. Mi-am pierdut-o de zeci de ori. Mi-a fost foarte greu, dar în același timp mi-a plăcut enorm”, a declarat prezentatorul emisiunii.

Câştigător Survivor România 2020. Elena Ionescu, la un pas să fie tunsă la chelie. Ce s-a întâmplat între ea şi Ghiţă

Castigator Survivor România. Sâmbătă, 30 mai, la Kanal D, a fost desemnat marele câștigător Survivor România 2020. Supraviețuitorul primește suma de 250.000 de lei.

Lola este prima eliminată, mai sunt trei care se bat pentru trofeu. A fost eliminat şi Iancu, au mai rămas în cursă Elena Ionescu şi Emanuel Neagu. Elena Ionescu obţine trofeul.

Elena Ionescu a fost una dintre cel mai bune concurente din echipa Faimoșilor, dar și cea care a provocat cele mai multe scandaluri în echipă. Din cauza numeroaselor conflicte pe care le-a avut cu ceilalți Faimoși, Elena Ionescu a reușit performanța de a fi nominalizată de opt ori de aceștia pentru a fi eliminată. De fiecare dată însă, a fost salvată de voturile telespectatorilor. Chiar și în Finala Survivor România a fost adusă tot de voturi, eliminându-l astfel pe colegul ei, Cezar Juratoni.