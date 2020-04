Dan Negru nu se teme de criza provocată de coronavirus: "Pot trăi din chirii, nu voi accepta orice emisiune"

Vedeta Antena a declarat că poate trăi lejer din aceste chirii, motiv pentru care, după ce se termină această pandemie nu va fi nevoit să accepte orice emisiune.

"Probabil voi fi una dintre victimele crizei care va urma, pentru că programele mele au fost mereu produse de lux care costă, au decoruri uriaşe. Dar dacă tot m-am ales de mulţi ani cu porecla “Regele audienţelor” e bine de ştiut că o casă regală nu e deloc ieftină, nici măcar în televiziune.

Am blocuri în chirie în Bucureşti, am încercat să nu depind financiar de televiziune ştiind că, dacă mă va prinde o criză, cum e cea care va urma, şi singura mea sursă de venit ar fi televiziunea, atunci aş fi nevoit să fac compromisuri şi să apar în producţii tv în care nu cred. Am liniştea asta şi dacă televiziunile nu vor mai putea să ţină pasul cu standardele şi cu show-urile mele, prefer să aştept revigorarea, decât să accept orice ofertă", a declarat Dan Negru pentru Click.ro.

Soţia lui Dan Negru, Codruţa, este medic

Dan şi Codruţa au împreună doi copii, Bogdan (8 ani) şi Daria (10 ani). Prezentatorul a mărturisit că soţia lui, fiind medic, este mai exigentă cu regulile de igienă în această perioadă.

"Păstrez regulile normale şi civilizate de igienă, dar nu sunt un ipohondru, nu exagerez. Codruţa e medic şi e ceva mai exigentă, mai ales cu copiii. Una dintre regulile din casă e să stăm departe de ecranele înroşite de panică. Şi în perioada asta nici nu prea am timp să văd ecranele astea pentru că plantez răsaduri de roşii şi câţiva pomi fructiferi în curte. Aşa că prefer roşul cireşelor şi al tomatelor în locul ecranelor roşii de breaking-news-uri", a mai spus jurnalistul pentru aceeaşi sursă.

Dan Negru a reacționat dur la adresa Suediei după ce a văzut că mortalitatea provocată de coronavirus crește, dar cu toate acestea autorităție nu fac nimic pentru a împiedica răspândirea virusului.

Dan Negru a răbufnit pe reţelele de socializare după ce a analizat cu mare atenție situația în care se află Suedia în contextul pandemiei de coronavirus. Țara scandinavă este singura care a refuzat să ia măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului.

„Recunosc, săptămâna trecută mă uitam admirativ la suedezi. N-au închis nimic. Dar dacă e adevărat breaking-news-ul de la CNN care spune ca Suedia a ajuns la peste 100 de morti pe zi intr-o țară cu doar 9 milioane de oameni, suedezii pot să-și bage in cu..r Volvo-ul și oțelul.

Va fi prima țară care va intra într-o uriașă criza morală și mulți din cei care au decis să sacrifice omu' în favoarea fierului vor intra la pârnaie! Acuzațiile de crimă împotriva umanității vor apărea prin tribunalele lumii și preventiv se va întârzia mult ieșirea pe străzi. Pentru că ăia care vor decide "ieșirea" și o vor greși cu o zi sau două au de stat niște ani in zeghe. Cu cătușe din oțel suedez..”, este mesajul transmis de Dan Negru.