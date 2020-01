Dan Petrescu şi-a prelungit contractul cu CFR Cluj

In mod oficial, antrenorul de 52 de ani din Gruia si-a prelungit contractul cu campioana tarii pana in 2022, valabil mai exact pana in luna iunie a acelui an.

Petrescu a stat la baza succeselor acestui club din ultimii doi ani, cand CFR a castigat titlul in Romania, iar in acest sezon a ajuns si in primavara europeana, unde va da piept in luna februarie cu Sevilla.

Program Liga 1 2020. Derby-ul CFR CLUJ - FCSB se dispută în februarie

CFR Cluj a anuntat si pe pagina sa oficiala de Facebook aceasta noua intelegere: "Veste excelenta pentru familia CFR-ista la inceputul anului 2020! Clubul CFR 1907 Cluj anunta faptul ca antrenorul Dan Petrescu si-a prelungit contractul cu echipa noastra! Astfel, tehnicianul care a contribuit la castigarea ultimelor doua titluri de campioana ale CFR-ului si la parcursul extraordinar din competitiile europene din acest sezon, incununat cu o calificare fantastica in primavara europeana, a semnat o noua intelegere cu clubul nostru valabila pana in vara anului 2022.

Suntem extrem de bucurosi ca cel mai bun antrenor roman al momentului va continua pe banca echipei noastre si speram ca impreuna sa atingem cele mai inalte performante si in sezoanele care urmeaza! Multumim, Dan Petrescu! Hai CFR!", se arata in comunicatul postat de cei de la CFR.

Dan Petrescu a fost desemnat in acest an si cel mai bun antrenor al anului in Romania, dupa ancheta celor de la Gazeta Sporturilor.

In cariera sa de jucator, Petrescu a evoluat la echipe precum Steaua, Chelsea, Bradford, Foggia sau Sheffield.