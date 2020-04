Dan Puric, atac devastator la adresa lui Klaus Iohannis. "Ştie băiatul ăsta ce face? Ştie consecinţele?"

Dan Puric a fost invitat la emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", realizată de Ovidiu Ioaniţoaia, unde a vorbit despre situația din acest moment din România.

Dan Puric despre Gigi Becali: "Este admirabil! Câți oameni au averea lui şi nu dau nimic?"

"Uitați-vă cum se termină poporul român... Prin educație! Au scos orele de sport! Și mai au o reformă să mai scoată orele de sport. Eu fac studii de antropologie, de educație fizică. Mă duc cu cățelul în parc. Am un cățeluș, un labrador. Eu sunt singurul puric cu câine din lume! Mă uit la oamenii care intră în parc dimineața. Am văzut goi grași, doi burtoși la vreo 50 de ani. Beau două doze de RedBull, fumau și după se apucau să alerge! Vă dați seama cordul? Apoi, majoritatea aleargă, dar își rup meniscul și coloana. Aleargă ca rațele. Fetele ies de la fitness și-și bagă d-alea în ureche. E atât de tare că pleacă și ciorile din copac. Nu-și ascultă cordul, respirația. Și aleargă numai pe ciment... Mai vin și cardiacii ăia de câte 120 de kile care aleargă pe ciment și mor pe lângă tufiș. În România e o ignoranță atât de mare! Am fost în China și toată lumea se mișca în parc. La noi se aleargă aiurea și se face mișcare brută. Necoordonată! Uitați-vă la ăștia care stau pe computer câte zece ore. După ce se duc acasă fac tot asta. Îi doare coloana. Eu le zic șoferilor de taxi: "Bă, voi știți care sunt bolile voastre profesionale?". "Care, bă?". "Aveți cervicală, hemoroizi și menisc. Când n-ai client, rotește-te, bă, în jurul mașinii". "Da, șefu', am înțeles, să moara mama!". Dar el tot acolo stă, în mașină", a spus Dan Puric.

"Suntem un popor unde se cultivă ignoranța. E crimă națională! Am înțeles și la nivel de președinte... Știe băiatul ăsta ce face? Știe consecințele? Când băiatul mic, gras, stă și mănâncă doar la McDonald's și bea numai Coca-Cola? E deja endocrin deplasat. Eu m-am uitat în America, unde-i un lanț trofic necontrolat. Păi, ăla mănâncă de la McDonald's și se îngrașă. După pleacă la fitness, unde-i rupe inima. Se duce la nutriționist și-l slăbește în două luni. După, face șoc metabolic și se face cât masa. Ajunge la lipoabsorbție, iar finalul lui e cu inel în gât și cu stomacul tăiat! Trebuie să avem măsură în toate", a mai spus Dan Puric.