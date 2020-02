Dan Puric despre Gigi Becali: "Gigi este admirabil! Câți oameni au averea lui Gigi şi nu dau nimic?"

"Gigi este admirabil! Așa cum este el. M-am certat cu el pentru că este expansiv și incontrolabil. Are un suflet de aur omul ăsta. Ultima dată am făcut o conferință ca să ajut o fată care era oarbă. Am strâns 6.000 de euro, biserica vreo 4.000. Și i-am dat un telefon. "Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem". Și mi-a dat 11.000 de euro, deși avea averea sechestrată și îl urmăresc haimanelele astea. El a făcut mănăstiri. Numai eu știu câte pensionare a ajutat! A murit Radu Iftimovici, cel mai mare istoric al medicinei. L-am sunat pe Gigi: "Am nevoie de 3.000 de euro pentru o carte". "Eu nu citesc!". "O citesc eu Gigi!". Mi-a dat banii și o să iasă cartea. A făcut gesturi extraordinare. Eu pe omul ăsta îl admir pentru că a ajutat oameni sărmani. Este mai liber, mai slobod la gură și face gafe. Dar pe om trebuie să-l iubești pentru gesturile lui!", a declarat Dan Puric.

Actorul a povestit că l-a invitat pe latifundiarul din Pipera şi la teatru, dar acesta a refuzat, explicând sincer că nu se pricepe şi, deci, nu are de ce să meargă.

"L-am invitat și la teatru, și mi-a zis: "Dane, eu nu vin că nu mă pricep". Mi-a zis clar, scurt, onest! Alții vin și scriu cronici de teatru. Niște derbedei! Când te-apuci să scrii mai bine zici așa: "Am terminat Institutul de Teatru, nu mă pricep, sunt oligofren!". Gigi a zis: "Sunt incompetent!". Pune-mă pe mine să antrenez echipa de fotbal la Steaua... Iartă-mă, dar nu știu. "Domnu' Puric, puteți să gestionați Institutul de Fizică Atomică?". Dacă sunt cretin și fac parte din Guvernele României zic, da! Dar eu zic: "Nu pot, nu e competența mea!", a adăugat actorul la Gsp.ro.

Citeşte şi: SPORTING BRAGA - GLASGOW RANGERS 0-1 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Ianis a ratat penalty, dar a dat pasă de gol