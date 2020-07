Dan Tudorache demontează acuzaţiile legate de ultimul PUZ: "NU se mai permit defrişări în Pădurea Băneasa"

- Este adevărat că PUZ Sector 1 permite defrișări în Pădurea Băneasa?



- Exclus! Exact prin PUZ coordonator al Sectorului 1 NU se mai permit defrișări în Pădurea Băneasa. De fapt, în urma obținerii avizului de la Garda Forestieră, toate terenurile care apar în amenajamentele silvice au fost propuse, prin PUZ, să treacă în extravilan, astfel, conform legii pădurilor, pe ele nu se va mai putea construi. Dacă ne raportăm la PUG Municipiul București, aprobat în 2000, prin PUZ Sector 1, scade intravilanul și crește suprafața de pădure, deci de spațiu verde real!

- Este adevărat că PUZ Sector 1 reîncadrează Pădurea Băneasa în zonă construibilă?



Consider că am lămurit acest subiect prin răspunsul anterior. În Pădurea Băneasa nu se va mai putea construi, prin instrumente legale!



- Avantajează PUZ-ul Sectorului 1 dezvoltatorii imobiliari în detrimentul cetățenilor?

Dan Tudorache acuză USR că a blocat PUZ-ul din Sectorul 1. "Îşi bat joc de oameni"



- Dezvoltarea propusă prin PUZ Coordonator Sector 1 pleacă de la documentațiile de urbanism anterior aprobate, și care au produs deja efecte juridice, și stabilește un nivel de reglementare echilibrată, ținând totodată cont de statutul de oraș capitală europeană, pe care îl are Municipiul București.



- Câte versiuni ale PUZ-ului Coordonator pentru Sectorul 1 circulă acum în piață?



- Este tendențios să lansezi astfel de afirmații, cum că ar circula mai multe variante de PUZ. Documentațiile de urbanism sunt niște studii complexe, care, de-a lungul procesului de avizare și consultare a populației, suportă modificări. Acesta este și scopul acestor etape. Tocmai pentru că ne-am dorit transparență totală, la fiecare modificare am lansat planșa respectivă, pentru ca toți cei interesați să poată face observații pertinente, așa cum și legiuitorul a gândit, prin emiterea Ordonanței 2701/2010. Numai cei care nu cunosc ceea ce înseamnă să întocmești/ avizezi / aprobi o documentație de urbanism sau, și mai grav, cunosc, dar doresc, cu rea credință, să lanseze informații defăimătoare la adresa administrației publice, cu repercusiuni tot asupra cetățenilor Sectorului 1, lansează astfel de mesaje în piață.



- Versiunea afișată acum pe site-ul Primăriei Municipiului București este cea finală? Este afișat și Regulamentul Local de Urbanism?



- Dacă nu apar alte modificări prin obținerea avizului MLPDA sau modificări în vederea obținerii avizului Arhitectului Șef al Municipiului București, aceasta ramâne ultima variantă.



- Prin PUZ, se transformă baza Pro Rapid în centru de afaceri?



- Nicidecum. Din nou au fost lansate în piață, cu rea intenție, informații neadevărate.



- Permite PUZ-ul construirea de blocuri de 12 etaje în cartierele de case?



- Chiar prin PUZ am reușit să creăm un mecanism de protejare a cvartalelor de case. Zonele de case, numite generic ca zone de L, vor permite construirea de locuințe INDIVIDUALE. Această măsură a fost luată pentru protejarea arealelor deja constituite cu o anumită tipologie de construcții, dar și pentru respectarea acestui principiu pentru zonele noi. Din experiența acumulată până acum, am constatat nemulțumirile cetățenilor legate de aceste “blocuri între case”, consecințe ale disfunctionalităților evidente generate de un regulament învechit, coroborat cu tendința ultimilor ani, de dezvoltare necontrolată, dar și cu vidul legislativ pentru acest segment. Pentru că NE PASĂ, am găsit o soluție în vederea rezolvării acestei probleme. După aprobarea PUZ-ului, NU SE VOR MAI PUTEA CONSTRUI BLOCURI ÎNTRE CASE!



- Câți locuitori ai Sectorului 1 au semnat petiția prin care contestă PUZ-ul? Câți locuitori are sectorul?



- Petiția online PUZ Sector 1 pentru Cetățeni – a strâns până la momentul actual sub 500 de semnături, semnături care nu pot fi verificate dacă sunt ale locuitorilor Sectorului 1 sau nu.

Citeşte mai multe pe DC News