Dana Budeanu a izbucnit în lacrimi. Ce a făcut-o să plângă

Dana Budeanu a început să plângă când şi-a amintit de momentul în care l-a văzut pe tatăl ei cu masca de protecție pentru prima dată.

"Tatăl meu are 88 de ani. Nu este bătrân, este chiar mai tânăr decât mine în toate cele.

Nu suport sa vad pe strada oameni in varsta cu masca, care abia merg si care sunt atat de batjocoriţi. Cand l-am vazut prima oară pe tata cu masca, arata ca un om bolnav. Nu suport bataia de joc a batranilor. O naţie care nu-şi respectă batrânii este zero. Batranii au trecut prin foarte multe lucruri. Sunt la sfarsitul vietii si trec si prin asta. Autoritatile ar trebui sa faca totul pentru a le induce un sentiment de siguranta. Arata că esti om faţă de bătrâni", a spus Dana Budeanu la Antena 3.

Designerul a anunţat că luni, 21 septembrie, va face o nouă dezvăluire.

"Daca fac (o nouă dezvăluire)? Da. Fac. Nu pot sa spun ce pentru ca am exclusivitate cu Stiripesurse pentru Verdictul Politic. Maine o fac, la ora 11.00. Este adevarul. Eu nu cred ca mai exista alta rupere dupa marea descoperire. Este continuarea adevărului si atat. Este un subiect extrem de documentat, nu doar de mine. Eu doar am preluat o documentare si am incercat sa vad ce e acolo si eu cred ca este un subiect pentru cineva puternic care poate face mult mai mult decat fac eu", a spus Dana Budeanu. „Este continuarea minciunii generale a acestor ipocriți", a adăugat ea.

Anterior, ea a spus că mai are înregistrări cu Nicușor Dan, după ce a difuzat înregistrarea audio în care politicianul sună un consilier al unui primar de sector pentru a interveni în cazul demolării restaurantului unui om de afaceri.