Dana Budeanu a recunoscut! Ce operaţii estetice şi-a făcut în timp ce le critica dur pe vedetele care apelează la bisturiu

Dana Budeanu a recunoscut acum aproape zece ani, într-un interviu acordat Andreei Esca pentru revista The One, că are o intervenție la sâni.

"Este aberant sa nu acceptam ca medicina evolueaza, sa ignoram acest lucru. Sfatul meu este sa nu faceti rabat la bani si la specialisti cand vine vorba despre o astfel de interventie. Mi-ar fi un pic teama, insa, de orice interventie care are legatura cu fata. Sa imi refac sanii nu mi-a fost frica, pentru ca voiam sa revin la sanii mei de dinainte de nastere. Am colaborat cu dr. Stan si sunt foarte multumita", spunea Dana Budeanu.

Dana Budeanu le îndeamnă acum pe femei să renunțe la botox și să nu-și mai bată joc de buzele lor!