Dana Roba a slăbit peste 12 de kilograme, fără sport şi fără înfometare. Află ce a făcut pas cu pas

Dana Roba a povestit ca se îngrăşase foarte mult şi nu se mai simţea bine în propriul corp. Aşa că, a decis să vină la Bucureşti şi să o întâlnească pe Oana Turcu. Dana spune că i s-a schimbat viaţa şi asta se vede pentru că a reuşit să slăbească peste 12 kilograme.

"M-am ingrasat dupa ce am nascut, dupa 2 luni de la a doua nastere. Am doua nasteri naturale. De la 50 si ceva, la 70 si ceva. Oana Turcu m-a ajutat sa slabesc. Am fost la Bucuresti special sa vorbesc cu ea. Mi-a spus tot ce trebuie sa fac pentru sanatatea corpului mei. M-am apucat de slabit si in 5 saptamani am slabit 12 kilograme.

In fiecare seara imi fac masaj, impachetari cate o jum de ora, o ora. Stau impachetata cu namol forte o ora jumate. Am un stil de viata sanatos. Nu tin o cura, nu tin gramaj la mancare. Trebuie renuntatla dulce si la sare. Am renuntat la dulce definitiv, insa la sare nu am putut. Am renuntat si la carne definitiv. Sunt lacto-vegetariana acum. Se vad cele 12 kilograme foarte mult. Vreau sa continui cu acest regim de viata sanatos si cu impachetarile cu namol.

Nu am nicio vergetura, nu mi s-a lasat pielea, nu am celulita si nu am facut sport. Lucrez foarte mult, zilnic cate 10 ore si nu as avea timp de sport. Colaborez mereu cu Oana Turcu cand am intrebari. Primesc sute de mesaje de la fete cum am reusit sa slabesc si lumea care vine la mine se mira cand ma vede. Nu le vine sa creada ca am doi copii. Oana mi-a povestit despre ce inseamna un corp sanatos si ingrijit. Inainte nu ma simteam foarte bine in pielea mea pentru ca mancam foarte haotic.

