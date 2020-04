Dana Rogoz urmează să nască cel de-al doilea copil în plină pandemie de coronavirus: "Radu nu-mi va fi alături"

"Nu mai am mult, nu e nimic programat, dar naşterea va fi în jurul datei de 15 mai. Într-adevăr, în perioada asta am rărit unele deplasări la medic, am făcut doar cele obligatorii. De săptămâna viitoare voi merge regulat, pentru a-mi pregăti propriu zis sarcina, adică naşterea.

Am fost până acum la o clinică, dar a trebuit să ajung şi în spital, am trecut prin cortul de triaj. Au fost practic primele drumuri la spital de când sunt însărcinată, fără soţul alături, de obicei Radu mă însoţea la toate ecografiile, era şi el prezent, să vadă bebelina. Evident, lucrurile astea nu mai posibile acum şi nici la naştere nu va fi alături. A fost cumva straniu, dar am prins curaj, mai ales că toate măsurile sunt preventive, pentru a fi în siguranţă.

La început am fost mai stresată, dar, paradoxal, pe măsură ce mă apropii de naştere, accept mult mai uşor şi schimbările, şi faptul că nu pot deţine controlul, că unele lucruri nu depind exclusiv de mine şi mă simt pregătită să întâmpin acest necunoscut", a declarat Dana Rogoz în emisiunea lui Măruţă.

Cum a aflat Dana Rogoz că e însărcinată

Dana Rogoz a scris pe blogul său că va aduce pe lume o fetiță. Mai mult, fiul său este foarte încântat de faptul că va avea o surioară, motiv pentru care s-a lăudat tuturor colegilor săi.

„Am aflat chiar înainte de ziua mea de naștere. Nu știu dacă țineți minte, dar vă spuneam atunci că sunt cea mai fericită, pentru că trăiesc viată pe care mi-am dorit-o dintotdeauna. O spuneam și pentru că știam deja că port în mine două inimi care bat. Ne-am bucurat de veste în familia noastră. Mă rog, Vlad se laudă de câteva săptămâni deja la grădiniță că va avea o surioară. Așa că azi, la fel că acum 6 ani, am deschis acest blog și m-am decis să împărtășesc cu voi bucuria familiei noastre. Timpul trece fantastic de repede, așa că azi sunt în 16 săptămâni și 5 zile”, a scris Dana Rogoz.