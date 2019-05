Dăncilă a făcut anunţul. Codul administrativ, aprobat prin OUG după europarlamentare, probabil în iunie sau iulie

"Din discuţiile cu primarii am înţeles interesul major pentru Codul administrativ. Vreau să îi asigur pe toţi primarii, indiferent de culoare politică, pentru că vor beneficia toţi, că voi da Codul administrativ prin ordonanţă de urgenţă, pentru că am convingerea că acesta va aduce ordine în sistemul administrativ", a declarat Dăncilă, într-o conferinţă de presă susţinută la Frasin, în judeţul Suceava.



Întrebată când va fi adoptat actul normativ, premierul a răspuns: "Probabil iunie - iulie, după alegeri, nu aş vrea să se interpreteze că am dat acest... Nu îl vom da înainte pentru a nu crea anumite interpretări, îl vom da după alegeri".



Prim-ministrul efectuează marţi o vizită de lucru în judeţul Suceava alături de ministrul Finanţelor şi cel al Sănătăţii.