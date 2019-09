Dăncilă: Am propus colegilor de la ALDE care sprijină Guvernul să mergem împreună pe liste comune la alegerile parlamentare

"Categoric, da. Aici vreau să fac o precizare, persoanele pe care le-am nominalizat pentru portofoliile ALDE rămân aceleaşi. Aceşti oameni au avut încredere în programul de guvernare, şi-au ţinut promisiunile faţă de electorat, sunt oameni responsabili care vor să ducă programul de guvernare cu care au venit în faţa electoratului la sfârşit. Mai mult, vrem să avem o relaţie serioasă, foarte corectă din ambele părţi şi am propus colegilor noştri de la ALDE care sprijină Guvernul chiar să avem o înţelegere, să mergem împreună pe liste comune la alegerile parlamentare", a spus Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, conform Agerpres.



Ea a adăugat că la ministerele unde nu mai sunt miniştri, Educaţie şi Interne, se va merge fără numirea unor interimari.



"Acolo unde nu mai avem miniştri interimari vom conduce cum am făcut şi la ministerele unde nu am avut interimari, portofoliile deţinute de ALDE, şi aţi văzut că am putut să ţinem şedinţele de Guvern", a menţionat ea.

Meleşcanu: Nu e nimic decis cu privire la listele comune cu PSD pentru parlamentare

Preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu, a declarat miercuri că nu a fost luată nicio decizie concretă cu privire la posibilitatea unei liste comune PSD-ALDE la alegerile parlamentare.



''O asemenea chestiune este doar o ofertă, ea nu poate să se materializeze decât dacă există un consens şi o înţelegere între toate părţile. Sigur, este una dintre posibilităţi. O altă posibilitate este să mergem singuri, alta este să participăm independenţi la alegerile locale şi după aceea, eventual, să avem în vedere liste comune. Dar nu e nimic decis la ora actuală. Fiecare dintre noi urmăreşte să îşi promoveze o idee, să încerce să vadă care sunt cele mai bune mijloace de a creşte capacitatea partidelor'', a declarat Teodor Meleşcanu la Digi24.