Dăncilă: Luni voi face publice rapoartele MAE şi MAI privind votul din diaspora. Ce spune ALDE de Meleşcanu

ALEGERI 2019. "Legat de votul din diaspora, luni voi face publice analizele făcute atât de Ministerul Afacerilor Externe, cât şi de Ministerul Afacerilor Interne. Trebuie să vedem care sunt soluţiile şi vom discuta şi despre miniştri, dar acest lucru se va face tot în cadrul coaliţiei", a afirmat Dăncilă.



Săptămâna trecută, premierul a declarat că va lua măsuri cu privire la "greşelile" produse în organizarea şi desfăşurarea alegerilor din 26 mai, după ce va analiza raportul pe care l-a solicitat MAE, MAI şi celorlalte instituţii implicate.



"Imediat după alegeri, am cerut MAE şi MAI, tuturor instituţiilor implicate în organizarea alegerilor un raport complet cu privire la desfăşurarea procesului de votare, la dificultăţile întâmpinate de alegători. Sunt un om echilibrat şi corect care nu vrea să ia decizii pripite. Poziţia de prim-ministru presupune raţiune şi responsabilitate şi cred că toate deciziile trebuie să le luăm în urma acestei analize. Pe baza acestui raport voi lua măsuri analizând cu atenţie ceea ce s-a întâmplat. Dacă au fost greşeli, şi cu siguranţă au fost greşeli, cei cu responsabilitate, cei care sunt responsabili de aceste greşeli trebuie să plătească, dar nu putem aplica sancţiuni fără o analiză temeinică a acestor lucruri", a declarat Viorica Dăncilă, joia trecută, la începutul şedinţei de guvern.



Premierul a adăugat că vor trebui luate măsuri pentru ca "ceea ce nu a fost bine în organizarea şi desfăşurarea alegerilor europarlamentare şi a referendumului din 26 mai să nu se mai repete la următoarele scrutine electorale".



"Dacă este nevoie de noi reglementări, de modificări legislative, avem toată deschiderea să le facem împreună cu specialişti", a spus Dăncilă.

Tăriceanu, despre remanierea lui Meleşcanu: Există vinovaţi, dar nu ministrul

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, joi, după şedinţa coaliţiei de guvernare, că nu a discutat despre o remaniere a miniştrilor, subliniind că nu este adeptul ţapilor ispăşitori şi că ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, nu este vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat la votul din diaspora.



Întrebat dacă are în vedere o remaniere extinsă, Tăriceanu a spus: "Nu am discutat despre remaniere, sub nicio formă. Nici cu colegii mei nu am discutat despre o remaniere".



El a afirmat că Teodor Meleşcanu are în continuare susţinere pentru funcţia de ministru.



"Din moment ce este ministru, dacă nu ar fi avut, aş fi comunicat acest lucru. Nu sunt adeptul căutării ţapilor ispăşitori. Ministrul Meleşcanu, după cum ştiţi, dacă aţi remarcat, a făcut o prezentare publică a modului în care au fost organizate secţiile de votare în străinătate şi a subliniat faptul că numărul de secţii a fost cu mult crescut. Am avut o discuţie cu domnul Meleşcanu, pentru că pe dânsul şi pe mine nu ne lasă indiferenţi ceea ce s-a întâmplat în secţiile de vot unde a fost aglomeraţie şi unde mulţi români nu au putut să voteze. În acest sens, ştiu că domnul Meleşcanu a pregătit un raport pe care i l-a înaintat doamnei prim-ministru, întocmit de comisia de anchetă constituită la nivelul ministerului. Cel mai probabil, va fi dat publicităţii în zilele care urmează. Prin urmare, există vinovaţi pentru ceea ce s-a întâmplat, dar nu este ministrul", a susţinut Tăriceanu.



El a explicat că "ministrul nu are cum să dimensioneze secţiile de vot".



"Pentru numărul secţiilor de vot şi personalul pentru asigurarea bunei desfăşurări a votului sunt solicitări făcute de ambasadorii din ţările respective, care au mai multe date din teren cu privire la locurile unde există comunităţile cele mai numeroase. Pe baza lor, ministerul aprobă numărul secţiilor de votate, nu este o decizie personală a ministrului în acest sens", a adăugat Tăriceanu.