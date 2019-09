Dăncilă, vizită de lucru în SUA. Agenda zilei cuprinde semnarea unui împrumut şi întâlniri cu autorităţile locale. Reacţia unui liberal

Agenda primei zile a vizitei cuprinde o serie de întâlniri cu autorităţi locale, cu membri ai conducerii Băncii Mondiale, dar şi participarea la ceremonia de semnare a Acordului de împrumut destinat "Programului pe bază de rezultate (tip PforR) în sectorul sanitar" dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Totodată, şefa Guvernului va participa, la sediul ONU, la Dialogul liderilor pe tema răspunsurilor strategice pentru combaterea terorismului.



Potrivit programului de lucru al premierului, Dăncilă va avea, luni, în cadrul vizitei de lucru în SUA, la ora 11,00 (ora locală), o întrevedere cu Steven Fulop, primarul oraşului Jersey, la sediul Misiunii Permanente a României la ONU. Ulterior, Dăncilă se va întâlni cu Ezra Friedlander, preşedintele Comisiei de Comemorare a Acordului de Pace de la Camp David între Egipt şi Israel.



Premierul va avea o întrevedere şi cu conducerea Băncii Mondiale, iar apoi va participa la ceremonia de semnare a Acordului de împrumut destinat "Programului pe bază de rezultate (tip PforR) în sectorul sanitar", dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Documentul va fi semnat, din partea României, de ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi din partea BM de Tatiana Proskuryakova, manager de ţară pentru România şi Ungaria, în regiunea Europa şi Asia Centrală a Băncii Mondiale.



Viorica Dăncilă se va întâlni şi cu preşedintele Consiliului de Administraţie al American Jewish Committee (AJC), David Harris, şi va participa la un prânz de lucru organizat de AJC.



Ulterior, premierul român va fi prezent la Dialogul liderilor pe tema răspunsurilor strategice pentru combaterea terorismului şi la "Gala Dinner" oferită de Arthur Schneier, rabinul şef al SUA.

Reacţia europarlamentarului Mureşan

"Viorica Dăncilă se află într-o vizită în Statele Unite ale Americii. A aterizat la New York. Nu s-a întâlnit cu Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. Nu s-a întâlnit la New York nici cu guvernatorul statului New York, nici cu primarul general al orașului. A trebuit să meargă în statul New Jersey, stat învecinat, pentru a o primi cineva. Însă nu a primit-o nici măcar guvernatorul statului respectiv, nici măcar primarul celui mai mare oraș, ci doar primarul celui de-al doilea oraș ca populație. E ca dacă în România ar veni în vizită prim-ministrul unei alte țări și nu ar fi primit nici de președintele României, nici de prim-ministru, nici de primarul general al capitalei, nici de prefectul capitalei, nici de președintele Consiliului Județean Ilfov, nici măcar de primarul orașului Voluntari, cel mai mare oraș din județul Ilfov, ci doar de primarul orașului Pantelimon, al doilea oraș ca populație din județul Ilfov.

Ne-am da cu toții seama că este o problemă cu acel prim-ministru", scrie Mureşan pe Facebook.