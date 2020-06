Dani Mocanu, show uluitor la shaormerie. Cum a reacţionat Leo de la Strehaia

Dani Mocanu s-a apucat să cânte, dansând în același timp cu Leo de la Strehaia și mama lui, Patroana. Oamenii s-au înghesuit în shaormerie pentru a vedea reprezentația live a lui Dani Mocanu și, normal, să culeagă câteva autografe!

După show, Dani Mocanu a servit și o shaorma cu "de toate", care, pare-se, a fost pe placul lui, el revenind, susține Leo de la Strehaia, destul de des în fast-food-ul pe care îl patronează.

"Am stat câteva ore la distracție cu Dani Mocanu. A cântat, am dansat, ne-am distrat de minune. Oricum, la ce show a făcut, mi-am dat seama de ce îl iubește lumea atât și de ce are succesul pe care îl are. E un băiat cu care poți vorbi și te poți distra", a mărturisit Leo de la Strehaia.

Altfel, Leo de la Strehaia insistă să se împace cu Anca, iar în tot acest timp a reușit să o convingă pe Dana Criminala că un divorț între ei nu este oportun. Mai mult decât atât, așezați la masa negocierilor, Leo de la Strehaia și Anca par să fie la un pas de împăcare.

Relaţia dintre Leo de la Strehaia şi Dana Criminala a fost, încă de când s-a aflat că sunt împreună, una extrem de controversată, bruneta fiind, de fapt, mama Renatei, iubita "Prinţului Ţiganilor" din acea vreme.