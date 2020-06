Imaginile care îl incriminează pe Dani Mocanu. Manelistul a fost filmat în timp ce spărgea maşina fostei sale iubite

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum Dani Mocanu sparge geamul maşinii fostei sale iubite. El căuta un telefon mobil, în care există imagini compromiţătoare cu el şi fosta iubită. Manelistul ţinea morţiş să pună mâna pe dispozitiv, pentru ca imaginile respective să nu ajungă în spaţiul public.

Dani Mocanu a acuzat, în aprilie, un polițist cu care ar fi fost la o petrecere că a trimis după el un echipaj, pentru a-l testa cu alcooltestul.

"Am primit un mesaj de la un prieten. "Salut, Dani! Polițistul care te-a sancționat acum două zile te-a chemat la el, la băut. E ziua lui de naștere, împlinește 26 de ani. A zis că-i pare rău de ce s-a întâmplat, nu te-a recunoscut". M-am bucurat, am zis că un prieten în plus nu strică. M-am îmbrăcat și am plecat la petrecerea respectivă", a declarat Dani Mocanu.

La petrecere, Dani Mocanu susține a fost tratat cu băutură și mâncare. La plecare, după ce s-a urcat la volan, manelistul a observat că era urmărit de un echipaj de poliție! Dani Mocanu este ferm convins că echipajul de poliție a acționat la solicitarea agentului cu care a petrecut, motiv pentru care a fost declanșată inclusiv o anchetă internă în Poliție.