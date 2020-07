Dani Oţil a izbucnit ÎN DIRECT. "Nu ziceai că nu există? Acum ţi-ai dat seama? Bravo, mă!"

Dani Oțil s-a referit chiar la unele persoane din cercul său de cunsocuţi.

"Mă deranjează oarecum faptul că oameni din jurul meu care, până acum câteva zile erau "nu există, nu există", deși s-au spălat pe mâini asiduu în alea două luni cât erau cu nevasta acasă și apoi au uitat, acum, când se strânge lațul, sunt într-o agitație: "Să închidem firma! Dani, am vorbit, eu închid". De ce? "Avem un caz într-o familie a unui coleg, închidem firma". Păi zic: Acum...? "Nu mă interesează, eu închid, trec din nou în izolare". Păi, nu ziseși că nu există? "Ba da, există! Există, am văzut, mi-a trimis poze din spital, eu acolo nu mă duc, are și gândaci, sunt și sandvișurile proaste, nu mă duc". Zic: Bă, dar acum ți-ai dat seama? "Acuma, da!". Păi, ai postat că nu există! "Am șters postarea". Bravo, mă!", a spus Dani Oțil.

"Nu uitați că, din primul suflu, aproape o mie de români care trebuiau să stea în spital, pe semnătura lor, s-au cerut acasă. Credeți că oamenii ăia n-au mers să-și ia țigări, la magazin?", s-a întrebat Dani Oțil.

"Evident că locului n-au stat, că doar nu avem noi simț civic, că nu suntem suedeji, ce proști suedejii", a continuat, ironic, Dani Oţil.