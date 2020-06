Dani Oţil, probleme grave de sănătate: "Există 5 la sută şanse să mor. Am chemat salvarea!". Ce a păţit prezentatorul TV

Dani Oțil a fost pus de mai multe ori la încercare de depresie, lucru recunoscut în cadrul emisiunii "Xtra Night Show" a lui Dan Capatos.

Dani Oţil, filmat gol de iubita sa, Gabriela Prisăcariu. Scene incendiare în autoizolare FOTO

"Depresie? Da! Am chemat și salvarea! Am avut o situație, am avut un atac de panică, de necaz din dragoste. Am avut un moment critic, nu am mai spus asta nicăieri și niciodată, dar... poate de la vin. Sau poate se uită ea și acum plânge. Atunci chiar mi-a căzut total cerul... și am izbucnit în plâns. Mi-am șters mucii și lacrimile și m-am gândit să plec spre Răzvan. Răzvan atunci locuia cu soția lui, locuiau perete în perete cu mine și aveam curte comună. Când am ieșit pe terasă, mi-am dat seama că ei se certau. Băi, noi suntem într-un film, îți dai seama? M-am așezat pe un scaun și le-am zis: Nu vreau să le stric circul, dar, sincer, există, din toate simptomele, 5% șanse să mor. Și că urmează să-mi fie foarte rău și că probabil o să leșin, o să lipsesc câteva minute dintre noi, dar că o să revin din leșin", a declarat Dani Oțil.

Dani Oţil şi-a amânat NUNTA. Motivul GRAV pentru care nu-şi poate oficializa relaţia cu Gabriela Prisăcariu

Dani Oțil trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Gabriela Prisăcariu, prima recunoscută oficial după despărţirea de Mihaela Rădulescu.