Dani Oţil, umilinţă maximă pentru Margherita. Toată lumea a râs cu lacrimi la gluma "matinalului"

Dani Oțil a făcut o glumă la care toată lumea a râs cu lacrimi!

"De două zile, citesc despre Margherita, care a făcut o nefăcută, nu-mi place cancan-ul, dar faptul că Margherita a declarat că era cu Johnny Depp în mașină m-a... că eu știam că Răzvan e la el acasă. De asta zic: ia să mă uit eu, să nu fi fost cu Răzvan al meu. Când mă uit, bărbatul din mașină declară: își făcea buzele în oglindă, a făcut o curbă la dreapta, erau niște mașini parcate acolo pe care le-a lovit, poliția a cerut actele, a vrut să facă un etilotest care a ieșit negativ, am luat maimuța și m-am dus să am grijă de maimuță. Nu e nimic ciudat aici? Cine are o maimuță? E legal?", a spus Dani Oțil, la Antena 1.

Fiica Vioricăi de la Clejani, implicată într-un accident rutier. Cântăreaţa se afla sub influenţa substanţelor halucinogene

Margherita de la Clejani se afla la volanul mașinii personale, un Range Rover Evoque. Într-un moment de neatenție, aceasta a lovit un autoturism care staționa regulamentar pe partea dreaptă. Polițiștii au sosit imediat la fața locului au testat-o pe cântăreață și au transportat-o la IML, pentru prelevare de teste biologice deoarece aceasta avea un comportament suspect.

Margherita de la Clejani şochează din nou. A fost filmată cu un pistol în mână: "Dragoste pentru MAFIA!"

Dani Oțil și-a amânat și nunta

Prezentatorul TV a fost nevoit să-și amâne nunta cu modelul Gabriela Prisăcariu din cauza pandemiei de coronavirus.

"Îmi pare rău, nunta s-a amânat!", a anunşat Dani Oţil, care a cerut-o de soție pe Gabriela Prisăcariu în vacanță, în Mexic, unde i-a oferit un superb inel cu diamant.