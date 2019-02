Daniel Costantin: Execuţia bugetului în guvernarea Dragnea-Tăriceanu arată investiţii mai mici decât în guvernul Cioloş

„De la "guvernul zero" la "guvernul minus"



Guvernul Ciolos a ramas cu eticheta de "guvern zero" pentru ca a "reusit" performanta de a avea cel mai scazut nivel al investitiilor publice din ultimii 10 ani - atat ca fonduri nationale cat si ca nivel al fondurilor europene atrase.



Cu totii spuneam ca nu se poate mai jos de atat si ca accentul se va pune pe o dezvoltare economica sanatoasa, bazata pe investitii care sa creeze locuri de munca si venituri suplimentare la buget, nu doar pe stimularea continua a consumului.



Si speranta a fost intretinuta cu promisiuni in fiecare an atunci cand s-a aprobat bugetul de stat. Dar executia bugetului pe cei doi ani de guvernare Dragnea-Tariceanu ne arata investitii mai mici chiar si decat "guvernul zero"



2017 - 3.2% PIB - 26.7 mld

2018 - 3.6% PIB - 34.2 mld”, a scris Daniel Constantin pe Facebook.

El a comparat aceste cifre cu investițile din 2016 (anul guvernării Cioloș), care au fost de 3,9% din PIB (29,5 miliarde lei). Astfel, alocarea pentru 2019 la capitolul investiții în proiectul de buget nu are cum să fie credibilă, a mai precizat Daniel Constantin.



„In aceste conditii, promisiunea de alocare a 47 mld - 4.6% din PIB in 2019 nu poate fi credibilă, desi reprezinta si in aceste conditii o alocare mult mai mica decat realizatul anilor 2011-2015.



Inteleg preocuparea lui Liviu Dragnea de stimulare a consumului prin cresteri de salarii si pensii, alocari sociale, control prin buget al primarilor, etc, ce nu inteleg este de ce "omul de dreapta" Tăriceanu a abandonat în totalitate dezvoltarea sectorului economic și consolidarea clasei de mijloc, principii de bază ale oricărui om politic ce se vrea a fi liberal", a mai scris Daniel Constantin.