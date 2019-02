Daniel Florea, primarul Sectorului 5: Avem bani suficienţi pentru toate proiectele de investiţii

„Sectorul 5 are cel mai mare buget din istoria sa, cu 53% mai mare decat in 2018. Anul trecut a continuat neplacuta traditie a anilor 2016 si 2017, in care niciun proiect al Sectorului 5 nu a avut sustinerea concreta nici a primarului general Gabriela Firea si nici a consiliului general. Rezultatul: hotarare CGMB de alocare a 0 lei catre Sectorul 5. Am atacat decizia in contencios administrativ”, a declarat primarul Daniel Florea.

El a ținut să precizeze că în acest an bugetul este de ajuns pentru acoperirea cheltuielilor de investiții, care vor fi începute imediat după aprobarea proiectului de buget.

„Acum, in bugetul pe 2019, avem bani suficienti pentru a incepe toate proiectele pentru care avem documentatia integrala si, daca nu mai avem aceleasi blocaje din partea PNL si USR in CGMB si in CLS S5, le vom pune in practica imediat dupa adoptarea bugetului”, a mai spus Daniel Florea.