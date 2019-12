Daniel Funeriu propune ca testele PISA să fie date profesorilor

"Propun să fie date aceleași teste PISA profesorilor. Veți avea o mare surpriză. Ar trebui evaluați toți profesorii: celor sub nivel să li se livreze o formare adaptată timp de un an pentru a ajunge la nivel, iar dacă nu reușesc nici atunci, asta e. În loc de miliarde date ONG-urilor de apartament, mai bine am face un moment zero al re-selecției profesorilor", a declarat Daniel Funeriu pentru Edupedu.ro.

Declarația lui Funeriu a fost făcută la scurt timp după ce OECD a publicat rezultatele la testele PISA 2018. Conform acestora, România a obținut cel mai slab punctaj din ultimii nouă ani, analfabetismul funcțional ajungând la 44%, în creștere considerabilă față de 2015, când acest indicator era de 39%.

După părerea lui Funeriu, "imbecilizarea adusă de pesedizare a cotropit de multă vreme universitățile, iar acum a ajuns la clasă și schimonosește mințile copiilor noștri".

