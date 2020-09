Daniel Ionuţ Pietraru, interlopul folosit de Mircea Negulescu în diverse anchete, a fost condamnat

Daniel Ionuţ Pietraru, interlop cunoscut în Prahova pentru comportamentul agresiv, a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare, fiind găsit vinovat de ultraj. Bărbatul a fost trimis în judecată după ce şefa Arestului Poliţiei Prahova l-a reclamat că a ameninţat-o cu violul pe ea şi pe fiica ei.

Pietraru Daniel si Constantin Aurel, zis Aurică Pumn de Fier (de asemenea arestat in luna februarie 2020) sunt interlopii "preferati" ai fostului paraditor Mircea Negulescu "Portocala", pe care acesta ii folosea atunci cand trebuia sa isi ameninte, santajeze sau chiar le ofere "corectii" victimelor cercetate abuziv in dosare.

Înregistrare-bombă. Procurorul Mircea Negulescu dezvăluie cum fabrica dosare

Din declaratiile date in fata procurorilor de la Parchetul General a rezultat si faptul ca "Portocala" le trasase celor doi interlopi batausi sarcini in privinta lui Sebastian Ghita. Concret, Negulescu ii pregatise lui Ghita o adevarata "surpriza", de care omul de afaceri urma sa aiba parte in arest, unde cele doua "gorile" ar fi stat in camera alaturi de Ghita.

Ancheta pe numele lui Pietraru a demarat după ce Daniela Enache, şefa Centrului de Reţinere şi Arest Preventiv al Poliţiei Prahova (CRAP), a depus o plângere în care reclama faptul că atât ea cât şi fiica ei adolescentă au fost ameninţate cu violul de către Pietraru, la momentul faptelor aflat în arest, cercetat fiind într-o altă cauză.

Cât timp a fost în Arestul Poliţiei Prahova de la Câmpina, Pietraru a avut un comportament agresiv, atât cu colegii de cameră, printre care s-au aflat şi fostul şef ANAF, Sorin Blejnar, cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Herţanu, dar şi cu poliţiştii care asigurau paza.

Ionuț Daniel Pietraru, cazier bogat

Ionuț Daniel Pietraru, cunoscut interlop din Prahova, a fost prins de autoritățile din Germania după ce a comis mai multe furturi, în grup organizat, pe teritoriul acestei țări. Pietraru a fost condamnat de Tribunalul din Mannheim la 1.096 de zile de închisoare și urmează să fie adus în România pentru executarea pedepsei.

”Admite sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti privind cererea de recunoaştere şi executare a hotărârilor judecătoreşti formulată de autorităţile judiciare din Germania. În baza art.165-166 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală republicată, dispune recunoaşterea şi executarea în România a sentinţei penale pronunţată în dosarul nr. 2 KLs 410 Js 24675/16 de Tribunalul Heidelberg – Germania – a 2-a Cameră Penală Mare, rămasă definitivă la data de 12.09.2018 şi executorie, privind condamnarea cetăţeanului român Pietraru Ionuţ Daniel, în prezent deţinut în Penitenciarul Mannheim din Germania., la pedeapsa totală de : 1096(unamienouăzecişişase) zile închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat în grup infracţional organizat în şase cazuri, conform art. 242 alineatul 1, art. 244 alineatul 1 număr 3, art. 244a alineatul 1, art. 25 alineatul 2, art. 53 din Codul Penal german, , având corespondent în infracţiunile de furt calificat, prev. de art. 228 alin. 1-art. 229 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. b Cod penal român, 6 fapte. Ia act că persoana condamnată Pietraru Ionuţ Daniel este de acord să execute pedeapsa în România. Dispune executarea pedepsei de 1096 zile închisoare într-un penitenciar din România. În baza art.166 alin.12 din Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară în materie penală republicată, dispune transferarea persoanei condamnate Pietraru Ionuţ Daniel într-un penitenciar din România, în vederea executării pedepsei de 1096 zile închisoare, conform Codului de procedură penală român. Deduce din pedeapsa de 1096 zile închisoare aplicată cetăţeanului român Pietraru Ionuţ Daniel perioada deja executată în statul emitent al hotărârii de condamnare, de 357 zile închisoare, calculată până la data de 05.03.2019, precum şi de la data de 05.03.2019, în continuare, la zi. Dispune emiterea mandatului de executare a pedepsei de 1096 (unamienouăzecişişase) zile închisoare aplicată cetăţeanului român Pietraru Ionuţ Daniel conform Codului de procedură penală român pentru infracţiunile prev. de prev. de art. 228 alin. 1-art. 229 alin. 1 lit. d, alin. 2 lit. b Cod penal român, 6 fapte, la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe”, conform portalului instanțelor de judecată.

Cine este Pietraru

Pietraru, de fel din comuna prahoveană Florești, a devenit celebru la nivel național după ce a amenințat cu bătaia mai multe vedete care se aflau în arestul de la Câmpina în aceeași perioadă cu el. Printre acestea, Sorin Blejnar, fostul șef ANAF și Iulian Herțanu, cumnatul fostului premier Victor Ponta.

Ionuț Pietraru a avut o atitudine extreme de violentă cât timp a fost arestat, ba chiar a intrat și în greva foamei, invocând faptul că polițiștii nu-i permit accesul la apă caldă în fiecare zi. Ar fi intrat în conflict cu Iulian Herțanu, de la care ar fi vrut să fure țigările și mâncarea, iar Sorin Blejnar a fost ținta lui într-un acces de furie. Pietraru era nemulțumit că nu-i permit să-și facă o cafea și a început să amenințe mai întâi colegii de celulă și apoi chiar pe șefa arestului, Daniela Enache. Pe aceasta din urmă a amenințat-o cu moartea și chiar că-i va viola fiica adolescentă la acel moment.

