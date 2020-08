Întregistrare-bombă. Procurorul Mircea Negulescu dezvăluie cum fabrica dosare

Stenograma în care procurorul Negulescu se dă de gol:

Sursa: România TV

NEGULESCU: Așa, acea înregistrare o confirm eu. Este făcută de Tudose, deci nu puteau să o fac eu că nu eram nebun să i-o dau lui Daniel Savu să mă ardă pe mine. Nu o are de la nimeni pentru că nu este făcută, este făcută în mediul ambiental. I-a predat această înregistrare lui Sebi Ghiță. Sebi Ghiță la un moment dat i-a dat-o lui Daniel Savu, dar nu i-a dat-o acum că s-au băgat la pușcărie, în dosarul ăla sunt condamnați toți. Mă bufnește râsul, mă jur!



INTERLOCUTOR: Așa, ai o problemă, totuși tu ai spus acolo că martorul protejat este Claudia aia și că i-ai zis.



NEGULESCU: Nu am nici un fel de problemă, îmi pare rău.



INTERLOCUTOR: Păi ai dezvăluit identitatea.



NEGULESCU: Nu, problema este că Claudia Ionescu nu a fost audiată niciodată. Nu am audiat-o niciodată. Nu am audiat-o. Claudia Ionescu nu este audiată de mine niciodată. Nu a dat niciodată vreo declarație. Nici sub protecție, nici la vedere. În nici un fel. Iar eu, problema mea nu era, și dacă ar fi fost să zicem audiată pentru că eu la momentul ăla. Da și ăla făcea parte din fenomen la momentul respectiv.



INTERLOCUTOR: Da.



NEGULESCU: Deci nu era o diseminare de informații către persoane neautorizate. Nu am nici un fel de problemă doar că sunt doi, eu nu știu, ei cum respiră? Cu aparate, nu? Sunt amibe, sunt atât de proști încât nici nu știu cum respiră, mă jur! Proști de tot. Luni facem așa, deci ne dă ăla și tu confirmi că i-ai dat-o atunci ca să îi dovedesc lui că ăla vrea să îl șantajeze. Nu e, mă, nici un fel de problemă.



INTERLOCUTOR: E răzbunare.



NEGULESCU: Nu, îi ridicăm imunitatea, nu este nicio răzbunare, este un prost care trebuie să se ducă la pușcărie. E un infractor.



INTERLOCUTOR: Da, ideea este că ăla scrie de tine azi și mâine îi faci un dosar.



NEGULESCU: Nu, dosarul e făcut deja și nu a fost la noi, dosarul a fost la Parchetul Înaltei Curți. Îmi pare rău să spun.