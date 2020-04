Daniel Tudorache critică dur concursul "cine dă mai multe amenzi" în starea de urgenţă

Daniel Tudorache a postat pe facebook un mesaj dur la adresa premierului Ludovic Orban, a președintelui Klaus Iohannis și a ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela. Edilul Capitalei scrie că asistăm, în ultima perioadă, la concursul "Cine dă mai multe amenzi" în timpul stării de urgență, iar valoarea amenzilor este "aberant de mare".

Daniel Tudorache consideră să s-a declanșat un adevărat concurs al "amenzilor aberante", iar cei care au de suferit sunt chiar cetățenii. Primarul Sectorului 1 semnalează că, de la decretarea stării de urgență pe teritoriul României, s-a ajuns în situații de-a dreptul aberante, una dintre ele fiind aceea în care doi membri ai aceleiași familii au fost amendați cu 20.ooo de lei.

"#StopAmenzilorAberante. Am luat cunoștință din spațiul public despre faptul că, de la debutul stării de urgență, a început un adevărat concurs "Cine dă mai multe amenzi", ajungându-se la situații aberante în care doi membri ai aceleiași familii din nordul României au fost amendați cu câte 20.000 lei! Oameni buni, unde am ajuns? În primul rând, valoarea amenzilor este pur și simplu ABERANT de mare! Majoritatea cetățenilor României câștiga 20.000 de lei într-un an! În al doilea rând, cei care au dat un asemenea ordin – actualii guvernanti PNL – de a aplica cât mai multe amenzi, au uitat să fie oameni și au uitat cu desăvârșire promisiunile făcute atunci când își doreau puterea! PNL nu a spus românilor că se va căuta nod în papură să le ia banii!", a scris Daniel Tudorache la începutul mesajului postat pe pagina de socializare.