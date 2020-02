Daniela Crudu nu este singura! O altă vedetă de la noi a fost bătută crunt de iubit. Coincidenţa stranie între cele două FOTO

Daniela Crudu a ajuns la spital în urma bătăii pe care a primit-o de la iubitul ei croat, iar Andreea Spătaru a primit o bătaie zdravănă de la Ion Boschet, iubitul ei din 2007. Imaginile suprinse Cancan la acea vreme au dezvăluit o scenă înfiorătoare. Totul s-a desfășurat în plină stradă.

Daniela Crudu, bătută de iubitul croat. Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea incidentului: filmul complet al evenimentelor

Andreea Spătar, fostă Miss Playboy, l-a acuzat de lovire pe Ion Boschet, apoi a recunoscut în faţa oamenilor legii, în mod oficial, că acesta o bătea crunt, în repetate rânduri. Bomba-sexy făcea furori la începutul anilor 2000, dar s-a retras din lumina reflectoarelor imediat după ce a devenit mămică unei fetiţe care are acum 9 ani.

Daniela Crudu rupe tăcerea după ce a fost desfigurată de iubitul croat: "Nu mai văd, am ochii lipiţi şi plini de sânge" VIDEO

"De mică a fost așa. Nu putem să face o poză amândouă că nu are stare. E mereu pe fugă, este agitată, zici că o aleargă cineva. Când reușesc să o pun într-un loc, o apucă ba scărpinatul, ba nu-i convine ceva, ba se plictisește. Sunt sigură că nu o să o transform niciodată într-un fotomodel. Am încercat să o dau la balet, dar nicio șansă. Ea are alte preocupări, uite poftim", a spus Andreea Spătar.