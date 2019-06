Daniela Gyorfi ajunge din nou pe mâna medicilor. Vedeta, în sala de operaţii

Daniela Gyorfi se opereaza cat mai repede. Prima marire de sani si-a facut-o cand avea doar 29 de ani si, atunci, era mandra de bustul ei. Anii au trecut si artista a trecut din ce in ce mai des pe la estetician.

A modificat mai multe lucruri la ea, dar sanii i-a operat de 3 ori. Acum, Daniela Gyorfi va ajunge din nou la cutit. Cantareata sustine ca s-a saturat de sanii ei mari si vrea sa revina la o marime mai mica. Pentru asta, se va opera a patra oara si va alege implanturi mai mici.

Daniela Gyorfi se opereaza la sani a patra oara

"Am trei operații la sâni și tot nu arată cum trebuie. Eu sunt o persoană foarte sinceră. Dacă aș putea să o iau de la început, nu mi-aș mai face nici o operație la sâni. Sânii nu-ți aduc nimic în plus. Poate te simți tu mai bine în pielea ta, dar doar dacă îți reușește operația. Dacă nu, pățești ca mine: te operezi de trei ori și degeaba!", a povestit Daniela Gyorfi pentru VIVA!.

Daniela Gyorfi, acuzata de fani ca s-a 'mutilat'. Ce a avut de spus in apararea sa

"Din start am pornit greșit! Am ales o mărime mult prea mare pentru greutatea mea și mi-au căzut direct! Acum vreau sâni mai mici. Nici nu vreau să mă gândesc câți bani am dat până acum!", a mai spus cântăreața.