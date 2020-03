Daniela Gyorfi, despre cea mai mare dramă din viaţa ei: "În patru ani, am pierdut nu mai puţin de trei sarcini"

Se întâmpla pe când Daniela Gyorfi avea 37 de ani. În loc să se pregătească pentru cele mai fericite momente din viața lor, cei doi au avut de înfruntat un adevărat chin, scrie spynews.ro.

Cântăreața fost marcată să audă de nu mai puțin de trei ori anunțul sfâșietor din partea medicilor, cum că sarcina s-a oprit din evoluție. Din fericire, a patra oară a fost cu noroc, iar astăzi se simte fericită și împlinită că este mama unei fetițe drăgălașe și cuminți.

"M-am hotărât să fac un copil la 37 de ani! Eram deja într-o relație stabilă cu George și considerăm că am totul, mai puțin un suflețel lângă mine. Din păcate, încercările mele de a rămâne gravidă s-au soldat cu eșecuri. În patru ani, am pierdut nu mai puțin de trei sarcini și acest lucru mă macină în interior. Aveam senzația că nu o să pot să depășesc momentele astea cumplite niciodata', a spus Gyorfi în urmă cu puțin timp.

Daniela Gyorfi, copilărie cu secvențe triste

Daniela Gyorfi a povestit prin ce probleme grele a trecut când era doar un copil. Mama artistei a rămas paralizată pe când Daniela avea doar 10 ani, iar de atunci ea s-a dus singură la școală și a avut și alte sarcini, de care un copil nu se atingea.

”Când aveam eu 10 ani, mama mea a rămas paralizată. M-am dus singură la şcoală. Eu nu am avut o copilărie despre care pot să spun că vai, îmi amintesc cu multă plăcere că am mers nu ştiu unde… Am avut grijă de mama mea.

Am făcut o şcoală, nu a fost nici cea mai proastă, nici cea mai bună. Voiau să iau bacul. Eu aveam fire de artist. Aveam ureche muzicală. La George Enescu când am intrat, am intrat pe un auz absolut. Înainte nu intrai pe relaţii”, a spus Daniela Gyorfi la Star Matinal.

Daniela Gyorfi și-a pierdut mama în 2013. Anica a murit la Spitalul Clinic de Urgență, fiind bolnavă de cancer la plămâni. De mai bine de 30 de ani, mama artistei suferea de o paralizie a picioarelor.