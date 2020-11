Dănuţ Lupu a fost infectat cu Covid şi este intubat la spitalul Colentina

Vestea tristă a fost făcută publică miercuri de jurnalistul Dan Filoti, pe site-ul We Love Sport.

Conform declaraţiilor soţiei lui Dănuţ Lupu, Mihaela, fostul fotbalist a fost transportat iniţial la spitalul Matei Balş, dar acolo nu mai existau locuri libere, aşa că a fost redirecţionat către Spitalul Colentina.

Situația lui Dănuț este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, în anul 2016, acesta a avut probleme serioase la plămâni, organe afectate serios de COVID-19.

Atunci, Lupu a fost internat la ATI, suferind de pneumonie și insuficiență respiratorie. De curând, acesta a dezvăluit prin ce calvar a trecut.

"Am beneficiat de şansa dată de Dumnezeu. Când m-am dezlegat de aparate, am reînvăţat să merg! Uitasem să merg, am avut nevoie de două zile. A fost şi problema cu fumatul. Acum nu mai fumez. Din februarie 2016, de când m-am externat, nu am mai fumat. A fost un moment în care plămânii mei funcţionau la 8% din capacitate", a spus Dănuţ Lupu.

