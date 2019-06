De cât lapte praf are nevoie bebe?

Uneori, bebelusii mananca prea mult lapte praf, alteori – prea putin. In general, micutii mananca atunci cand le este foame si se opresc in clipa in care se satura. Dar copiii hraniti cu lapte praf tind sa fie mai grasuti decat cei alaptati natural, iar apetitul variaza de la un bebelus la altul, in vreme ce nevoile nutritionale se schimba de la o zi la alta. De aceea trebuie as fii in legatura permanenta cu medicul pediatru, pentru a adapta schema hranirilor, in functie de nevoile copilului.

In continuare iti vom prezenta cateva sfaturi referitoare la micutii hraniti exclusiv cu lapte praf in primele 4-6 luni de viata, apoi hraniti cu o combinatie de lapte praf si alimente solide pana la varsta de un anisor. In primul rand, nu-i da bebelusului tau mai mult de 900 ml de lapte praf pe zi, iar, odata ce trece la alimentatia solida, probabil ca va trebui sa diminuezi aceasta cantitate. Medicul pediatru iti poate spune cand copilul este in crestere si cand nu si te poate ajuta sa il mentii pe un traseu potrivit de crestere si sa-i dai cantitatea optima de lapte praf.

Cantitatea de lapte praf potrivita in functie de greutate

In primele 4-6 luni, cand micutul nu mananca alimente solide, specialistii recomanda o doza zilnica de cate 70 ml de lapte praf pentru fiecare kilogram pe care il are. De exemplu, daca bebe cantareste 6 kilograme, ii vei da aproximativ 500 ml de lapte praf intr-o perioada de 24 de ore.

Aceste calcule nu sunt insa batute in cuie. Ele iti pot oferi o idee despre ce cantitate de lapte praf are nevoie puiutul tau. Mesele sale zilnice vor varia in functiile de cat de foame ii este – cu alte cuvinte, s-ar putea sa vrea sa manance mai mult in unele zile si mai putin in altele. Discuta orice nelamurire legata de dezvoltarea bebelusului tau cu medicul de familie si urmeaza-i intocmai recomandarile.

