De ce ar trebui sa bei apa cu lamaie. 11 beneficii de care nu stiai

Iata 11 motive in plus sa bei zilnic apa cu lamaie.

1. Imbunatateste sistemul imunitar

Vitamina C activeaza sistemul imunitar, iar lamaia are din plin vitamina C. Primul care scade atunci cand esti stresat este nivelul de vitamina C din organism, ceea ce inseamana ca devii vulnerabil.

2. Te ajuta sa lupti impotriva infectiilor virale

Apa calduta cu lamaie este cea mai eficienta cale de a diminua infectiile virale si durerile de gat. In plus, cum spuneam mai sus, se intareste si sistemul imunitar.

3. Sursa excelenta de potasiu

Pe langa vitamina C, lamaile sunt o sursa bogata de potasiu. Acesta ajuta la mentinerea sanatatii inimii, precum si a creierului si a sistemului nervos.

4. Ajuta digestia

Sucul de lamaie indeparteaza toxinele din tractul digestiv, reduce arsurile gastrice, gazele si balonarea. Astfel, apa cu lamaie este un ajutor de nadejde al digestiei.

