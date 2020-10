De ce e bine sa ai o pisica in casa. Beneficiile pe care prezenta animalutului le aduce sanatatii fizice

S-a demonstrat ca animalutele de companie, indeosebi pisicile, au un camp electromagnetic foarte puternic. Asta se traduce prin aceea ca pisica simte atunci cand stapanul este bolnav. Mai mult decat atat, undele electromagnetice emise de aceasta au puterea de a neutraliza undele emise de un organism bolnav.

Studiile au aratat faptul ca, in familiile in care exista pisici, bolile sunt mai rare, iar atunci cand apar, se vindeca mai repede. Totodata, in locuinta unde exista o pisica, atmosfera e mai calma, iar relatiile dintre membrii familiei, mai armonioase.

De ce e bine sa ai o pisica in casa

Daca te intrebi de ce e bine sa ai o pisica in casa, ei, bine, exista o lista lunga de beneficii pe care prezenta unui astfel de animalut in mijlocul familiei le aduce sanatatii membrilor acesteia. Vibratiile emise atunci cand aceasta toarce scad tensiunea arteriala, reduc considerabil stresul si riscul unui infarct.

Torsul pisicii produce vibratii care au frecventa cuprinsa intre 20-140 Hz. S-a demonstrat ca aceste vibratii au nenumarate efecte terapeutice, printre care: reduc stresul, reduc simptomele dispneei (respiratie grea), scad tensiunea arteriala.

Totodata, torsul pisicii favorizeaza vindecarea infectiilor si a inflamatiilor, dar si a afectiunilor de la nivelul muschilor, vaselor de sange, nervilor, tendoanelor, ligamentelor si al captuselii articulatiilor.

Studiile au mai aratat, de asemenea, faptul ca persoanele care detin pisici prezinta un risc cu aproximativ 40% mai mic de a se confrunta cu un atac de cord.

Prezenta pisicii in casa intareste sistemul imunitar

Foarte important de retinut este faptul ca prezenta pisicii in locuinta ajuta sistemul imunitar sa se autoregleze. Alergologii recomanda ca, in fiecare casa in care exista un copil, sa existe si o pisica.

