De ce e bine sa bei apa dimineata. Beneficiile majore pe care consumul de apa dupa trezire le aduce sanatatii si frumusetii

In timpul somnului de noapte, corpul filtreaza toxinele acumulate pe parcursul zilei. Apa ramasa in corp la trezire nu este suficienta pentru a elimina aceste reziduuri. Prin urmare, daca bei un pahar cu apa dimineata, ajuti rinichii sa elimine mai usor toxinele. In plus, apa bauta pe stomacul gol echilibreaza sistemul imunitar.

La poporul japonez s-a impamantenit credinta conform careia apa este cel mai bun medicament. Desigur, nu vindeca boli, dar studiile au demonstrat ca are un impact pozitiv asupra sanatatii.

Cum sa deprinzi mai usor obiceiul de a bea apa dimineata

Multi dintre noi obisnuiesc sa bea apa doar atunci cand organismul da semne evidente de sete, cum ar fi dupa ce consuma alimente sarate sau dulci. Respectand aceasta regula, insa, nu reusim sa oferim suficienta apa organismului, astfel incat acesta sa functioneze in parametri optimi.

Cantitatea de apa consumata zilnic este necesar sa ajunga la cel putin doi-trei litri sau sapte-noua pahare. Nu va ajunge, insa, daca vom bea apa doar dupa ce mancam. Deprinderea de a bea suficienta apa se va forma in cateva zile printr-un efort de vointa. La fel sta treaba si cu bautul apei imediat dupa trezire.

Pentru a deprinde mai usor obiceiul de a bea apa dimineata, inainte de micul-dejun, specialistii vin cu cateva trucuri:

1. Tine un pahar gol si o sticla de apa pe noptiera. Dimineata va trebui doar sa-l umpli si sa-l bei inainte de a te da jos din pat;

2. Bea 500 ml de apa la trezire;

3. Daca nu poti consuma din prima zi 500 ml de apa, ia-o treptat. La inceput doar un pahar, apoi mareste cantitatea;

