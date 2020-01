De ce este MĂMĂLIGA cea mai sănătoasă mâncare. Este indicată chiar în curele de slăbit.

Mamaliga este cea mai sanatoasa mancare, scrie secretele.com. Mamaliga este un fel de mancare originar din nordul Italiei si, desi este considerata un tip de mancare rural, mamaliga este foarte apreciata si in zonele urbane.

Mamaliga este cea mai sanatoasa mancare – In plus, mamaliga se pregateste foarte usor, poate fi combinata cu numeroase alte alimente si este foarte usor de preparat.

Mamaliga se face din malai sau chiar din gris, ambele aducand numeroase beneficii organismului. Mai mult, malaiul nu contine gluten si poate fi consumat si de catre cei care au intoleranta la gluten.

Mamaliga este cea mai sanatoasa mancare – Compozitia mamaligii si beneficiile ei asupra organismului:

Mamaliga este bogata in minerale, vitamine si nutrienti de care corpul are nevoie pentru a functiona normal.

Este bogata in grasimi sanatoase ce ajuta in buna functionare a intestinelor. Intrucat imbunatateste digestia, mamaliga este chiar indicata in curele de slabit.

Porumbul este principalul motiv pentru care mamaliga este considerata a fi atat de sanatoasa. La fel ca si orezul si graul, porumbul ofera corpului energia necesara.

Porumbul abunda in nutrienti cum ar fi folatii, vitamina B6, vitamina C si vitamia E, tiamina, riboflavina si niacina. In plus, porumbul asigura o concentratie mai ridicata de fosfor, magneziu, zinc, potasiu, cupru, seleniu si mangan.

Mamaliga nu are deloc multe calorii, este recomandatata in diete si pentru bebelusi si copiii mici.

Copiii adora mamaliga, mai ales daca este combinata cu iaurt sau legume si ii ajuta sa aiba si o imunitate mai puternica.

Un alt beneficiu al mamaligii este ca reduce riscul de cancer, lucru ce a fost demonstrat printr-un studiu facut de oamenii de stiinta americani. In special mamaliga reduce riscul de cancer la colon si reduce riscul de formare a hemoroizilor.

Mamaliga prezinta un efect anti-oxidant asupra corpului si reduce nivelul de colesterol rau gratie continutului de grasimi sanatoase, fibre si carbohidrati. Consumul de mamaliga are un efect pozitiv si asupra inimii si circulatiei sangelui.