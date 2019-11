De ce nu au copii Klaus Iohannis şi soţia sa, Carmen. Preşedintele a explicat totul. "Eu mi-aş fi dorit mai mult decât orice"

Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au o căsnicie solidă și sunt împreună de mai bine de 25 de ani, timp în care au trecut împreună peste toate problemele apărute, scrie viva.ro.

De când a ajuns în vizorul public, o data cu candidatura la președinție în 2014, interesul față de Klaus Iohannis și soția sa a devenit aproape la fel de mare ca cel față de programul său politic. Întrebarea care a apărut pe buzele tuturor încă de la bun început, vizavi de unul din cele mai sudate cupluri din politică, a fost 'de ce nu au cei doi copii?'

Motivul pentru care Klaus Iohannis și soția lui nu au copii

Explicația a fost data chiar de Klaus Iohannis, acesta dezvăluind de ce nu are niciun urmaș în momentul în care o serie de afirmații ale sale au fost răstălmăcite. După ce a declarat că el și soția au ales să investească în imobile ca urmare a faptului că nu au copii, Președintele a fost aspru taxat.

'Nu regret acele afirmaţii şi nici nu le-am făcut, deci nu am ce regreta. Eu am spus că, din păcate – ca să nu înţeleagă cineva că intenţionat nu avem copii -, nu avem copii. Nu s-a putut. Şi atunci am avut resurse pentru altceva. Eu mi-aş fi dorit mai mult decât orice să investesc aceste resurse în copiii proprii, dar nu a fost să fie', a dezvăluit Iohannis, care apoi a trebuit să explice de ce nu a ales să adopte.

'Nu a fost o idee pe care să o luăm în considerare, pentru că acum 20 de ani am decis să intru într-o carieră foarte publică și poate dacă aș fi avut copii, nu aș fi făcut acest pas. Așa, am avut mai mult timp, mai multă energie la dispoziție pentru a mă implica în ceea ce fac în calitatea mea de persoană publică', a declarat Klaus Iohannis.