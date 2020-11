De ce nu e bine sa te uiti in oglinda noaptea. Cele mai puternice superstitii legate de oglinzi

De ce nu e bine sa te uiti in oglinda noaptea

Aceasta superstitie are la baza o legenda de origine slava, potrivit careia oglinda ar fi poarta dintre lumea celor vii si lumea celor morti. S-a format, astfel, credinta ca noaptea aceasta poarta s-ar deschide, iar cel care priveste in oglinda ar putea vedea ceea ce se petrece dincolo. Si, nu, nu este cazul sa ne satisfacem o astfel de curiozitate. Inteleptii spun ca este de rau augur sa vezi ce se petrece pe lumea cealalta, existand riscul ca spiritele ratacite sa-si doreasca sa se intoarca pe pamant.

Totusi, aceasta superstitie nu se aplica atunci cand aprindem lumina, lucru pe care-l facem toti atunci cand mergem la baie noaptea.

Acum ca ai aflat de ce nu e bine sa te uiti in oglinda pe timp de noapte, afla care sunt cele mai cunoscute superstitii legate de oglinzi.

Superstitii despre oglinzi

Parapsihologii sunt de parere ca oglinzile pot fi distrugatoare. Ei ne sfatuiesc sa le folosim strict in scopul pentru care au fost create, acela de aranjare, de infrumusetare. Dintotdeauna, aceste obiecte au fost simbol al cochetariei feminine.

De asemenea, timpul petrecut in oglinda nu ar trebui sa fie foarte mare. Specialistii mai spun ca nu este bine sa te uiti prea mult timp in ochii tai atunci cand te privesti in oglinda si asta deoarece iti furi din propria energie.

Cu siguranta, ai auzit de mitul potrivit caruia, atunci cand moare cineva, este bine sa acoperi toate oglinzile existente in respectiva locuinta. Exista credinta ca, daca oglinzile raman descoperite, spiritul celui decedat intra in oglinda si ramane captiv acolo, pentru ca noaptea sa bantuie casa.

Ce fel de oglinzi e bine sa ai in casa

Parapsihologii recomanda ca, in case, sa avem cat mai putine oglinzi, iar acestea sa fie de preferinta rotunde sau ovale. Despre oglinzile patrate sau in colturi se spune ca aduc cearta in casa, insa, daca le preferi pe acestea, nu le tine in dormitor sau in incaperea in care iti petreci cea mai mare parte a timpului.

Este bine sa ai in hol o oglinda mare, despre care se crede ca are puterea de a alunga spiritele rele chiar de la intrare.

