De ce nu slabesti desi tii regim

Majoritatea persoanelor care incearca sa slabeasca, dupa ce obtin ceva rezultate incurajatoare ating la un moment dat un platou, o greutate dincolo de care nu reusesc sa mai coboare. Nu conteaza cat de riguros isi urmeaza programul de slabire. Expertii de la Prevention.com ne arata cum sa spargem acel zid de care ne izbim in drumul nostru spre greutatea ideala. Dar si care sunt micile erori care ne impiedica sa o atingem.

1. Daca numeri caloriile – stabileste care e numarul perfect de calorii pentru tine

Deja stii ca, pentru a slabi, trebuie sa mananci mai putine calorii decat are nevoie corpul tau ca sa functioneze. Insa problema cea mai comuna e ca tindem sa supraestimam numarul de calorii necesare. Daca, de exemplu, crezi ca un aport caloric zilnic de 2000 de calorii te va ajuta sa atingi greutatea ideala si, de fapt, ar trebui sa consumi doar 1800 de calorii pe zi, acele 200 de calorii in plus pe zi sunt de-ajuns ca sa iti mentina corpul cu aproximativ 10 kg mai plinut decat iti doresti.

Ridica stacheta: calculeaza-ti numarul de calorii necesare zilnic pentru a slabi, introducand pe unul din siteurile de specialitate greutatea la care vrei sa ajungi, varsta, inaltimea si gradul tau zilnic de activitate fizica. Gasesti astfel de calculatoare de calorii pe diverse siteuri. Dupa care stabileste limitele pentru mese si gustari. Daca ai voie sa ingerezi doar 1800 de calorii, imparte-le in trei mese de cate 500 de calorii si o gustare de 300 de calorii.

2. Daca esti foarte activa – intra in viteza

Cand petreci cateva ore pe zi alergand la cumparaturi si intre ghiseele pentru platit facturi poti avea impresia ca ai facut sport cat pentru o sedinta la sala. Insa in ciuda kilometrilor facuti prin hipermarket sau mall, a caratului sacoselor in si din masina, n-ai "ars" mai mult de 400 de calorii.

Ridica stacheta: Noi studii arta ca scurte intervale de activitate intensa consuma mai multe calorii si "topesc" pana la 36% mai multa grasime. Daca te plimbi prin mall sau prin parc o ora, "arzi" cam 150 de calorii. Dar daca iutesti pasul timp de un minut la fiecare 5 minute vei consuma cu peste o treime mai multe calorii (metoda functioneaza si pe bicicleta). Daca inoti, treci de la bras la crawl o data la doua-trei ture de bazin sau, pur si simplu, mareste viteza.

