De ce sa adaugi acest ingredient cand fierbi ouale

Bicarbonatul de sodiu creste alcalinitatea oului si astfel va fi mai usor de curatat.

Iata si alte trucuri pe care le poti pune in aplicare atunci cand fierbi oua.

1. Daca nu stii cat de vechi este oul, pune-l in apa si vezi cum se comporta. Daca se scufunda in pozitie orizontala, inseamna ca este foarte proaspat. Daca se scufunda insa este in pozitie vertical, este numai bun de fiert. Daca se ridica la suprafata, inseamna ca este vechi.

2. Ca sa impiedici craparea cojii oului, incalzeste-l inainte de a-l punela fiert. Daca le scoti imediat din frigider si le pui in apa la fiert, diferenta de temperatura va subrezi coaja. De aceea este indicat sa fierbi ouale pe care le-ai lasat, mai intai la temperatura camerei.

