De ziua lui, Călin Popescu-Tăriceanu a primit un plic. Este suspect într-un dosar penal

"De ziua mea, am primit un plic pe care scria Parchet. Anul acesta. Am deschis plicul și... surpriză: am primit înștiințare că sunt suspect într-un dosar penal, altul, cu abuz în funcție. M-am uitat și am început să fac diferite legături despre ce bănuiesc că e vorba. Încă nu m-am prezentat la Parchet, o să mă prezint la termenul fixat. E vorba despre dosarul care vizează un senator, dosarul de incompatibilitate pe care îl are acest senator, (...) că eu aș fi de vină că nu am pus capăt mandatului acelui senator aflat în incompatibilitate. M-am uitat puțin așa amuzat. Mi-am luat chiar regulamentul Senatului cu mine și comunicatele și declarațiile de presă pe care le-am făcut în legătură cu acest caz. Eu, ca președinte al Senatului, probabil că lumea își imaginează că am aceleași prerogative precum un director de întreprindere. Adică dacă vrea mâine să angajeze pe cineva, îl angajează. Dacă vrea să-l dea afară, îl dă. Cu toate că și acolo există Codul Muncii. Președintele Senatului nu are astfel de atribuții și prerogative”, a spus Călin Popescu-Tăriceanu, marți seară, în platoul Realitatea Plus.

Tăriceanu a găsit şi o explicaţie la această situaţie: „Se apropie alegerile și se folosesc vechile metode pentru eliminarea celor care sunt incomozi”, a mai spus Tăriceanu.

Recent, DCNews scria că liderul ALDE, fost președinte al Senatului, urmează să fie chemat la audieri în calitate de suspect, iar audierea ar urma să aibă loc la finalul lunii ianuarie 2020. Decizia poate fi contestată dat fiind faptul că procedura prin care se pierde calitatea de senator este stabilită de regulamentul de funcționare a Senatului, adică nu ține de voinţa președintelui Senatului.

Pe de altă parte, Călin Popescu-Tăriceanu şi-a păstrat imunitatea. Foştii săi colegi de alianţă, PSD, votase pentru blocarea dosarului în care preşedintele Senatului era acuzat de luare de mită. 71 de senatori au votat împotriva ridicării imunității lui Tăriceanu, în cea mai mare parte, de la PSD. Au fost doar 38 de voturi în favoarea ridicării imunității și o abținere. Imunitatea lui Călin Popescu Tăriceanu a fost apărată la vot de PSD, care deține singur majoritatea în Senat. Procurorii DNA îl acuză pe Tăriceanu că Tăriceanu ar fi primit indirect, în perioada 2007 - 2008, când era premier, foloase materiale de aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.

