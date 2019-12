Dealer-ul Cordunenilor, arestat când ridica un colet cu droguri. Aroganţa făcută de Regele Cocainei, cu puţin timp înainte VIDEO

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2019, polițiștii de combatere a criminalității organizate din Iași, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iași, au organizat o acțiune de prindere în flagrant a unui bărbat bănuit de trafic de droguri de mare risc. El a fost surprins în timp ce a primit un colet din Italia. Florin Vais a fost lăsat să îşi aducă marfa cu autocarul şi a fost ridicat imediat ce a pus mâna pe coletul în care se aflau 100 de grame de cocaină în valoare de cel puţin 10.000 de euro.

Florin Vais era prieten bun cu Adrian şi Costel Corduneanu cu care are nenumărate fotografii pe site-urile de socializare. Ca o ironie a sorţii, interlopul şi-a făcut un selfie în faţa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Iaşi, iar sub poză a scris „Cine se trezeşte dimineaţă, ajunge departe". De altfel, interlopul aducea cocaină la marile petreceri ale Cordunenilor şi aproviziona chiar şi maneliştii. Conform unor surse apropiate anchetei, citate de Ziarul de Iaşi, Florin Vais făcea trafic cu droguri sub paravanul comercializării maşinilor de lux, cu preponderenţă cele 4X4. De altfel, Vais deţine mai multe Mercedes-uri şi BMW-uri pe care le folosea, conform aceloraşi surse, la transportul coletelor cu droguri.