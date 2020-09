Decanul Facultăţii de Ştiinţe Politice: "Dacă Firea va câştiga Capitala, îşi va pregăti candidatura pentru prezidenţialele din 2024"

Analistul a explicat pentru Gândul.ro că votanții nehotărâți sunt cei care vor decide alegerile din București. Dacă edilul Gabriela Firea va câștiga un al doilea mandat, aceasta își va pregăti candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024. În schimb, dacă va pierde, Cristian Pîrvulescu spune că primărița va ieși de pe scena politică.

"În alegerile în care candidații sunt umăr la umăr, iar alegerea primarului din București este într-o asemenea situație, cei care tranșează sunt nehotărâții. Indecișii pot să se prezinte la vot, pot să se hotărască în ultimul moment, dar pot și să nu se prezinte la vot. În fiecare din aceste ipoteze, rezultatele vor fi diferite. Știm din alegerile precende, inclusiv din alegerile locale că, în final, prezența este determinantă pentru rezultatul votului. Prezența redusă favorizează partidele care au alegători determinați, motivați sau captivi. Pe când, prezențele mari fac ca electoratul volatil care se deplasează în funcție de starea de spirit, de campanie – favorizează de obicei alte formațiuni politice, mai ales pe cele noi. Partidele noi, cum ar fi Alianța USR PLUS – profită de multe ori de această stare de spirit sau se așează pe direcția acelei stări de spirit pentru a profita de ea așa cum o corabie este purtată de vânt", explică decanul Facultății de Științe Politice, SNSPA.

În schimb, analistul spune că viitorul politic al Gabrielei Firea va fi tranșat la votul de duminică. Dacă edilul Capitalei va mai câștiga un al doilea manda la Primăria București, politologul precizează că Firea va câștiga și președinția PSD după alegerile parlamentare: „La un congres ordinar al partidului pentru a-și pregăti candidatura la alegerile prezidențiale din 2024".

Victoria Gabrielei Firea nu numai că va relativiza situația PSD, dar va deveni un atu important pentru ca social-democrații să atace mult mai energic alegerile din decembrie. Dacă pierde iese din politică, dacă va câștiga, nu numai că rămâne, ci și influențează. Însă, mai este o consecință, și consecința este asupra politicii românești. Anul 2020 este un an pierdut. El s-ar fi dorit un an câștigat, un an cu alegeri anticipate care să pregătească reformele pe care președintele Iohannis le-a promis în campania electorală pe care nu le-a putut realiza niciodată, deoarece nu a avut majoritate. Ori, victoria la București, schimbă raporturile de forțe, mai spune Cristian Pîrvulescu.

Cristian Pîrvulescu: "Traian Băsescu a riscat foarte mult"

Politologul afirmă că cel care ar face o posibilă victorie a Gabrielei Firea este chiar fostul președinte al României, Traian Băsescu: „Băsescu a riscat enorm de mult. Întrebarea este de ce a făcut-o. Dacă spre exemplu, am fi avut două tururi de scrutin, situația lui Nicușor Dan ar fi fost clară. Astfel, s-a creat o confuzie care a fost voită. Este evident că această confuzie are un obiectiv politic și acel obiectiv ar potența PMP-ul la alegerile parlamentare să depășească 5% și să intre în Parlament, să participe la majoritate".

