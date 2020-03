Decathlon închide magazinele din România din cauza coronavirus

Retailerul francez de echipamente sportive Decathlon a închis temporar, începând de astăzi, toate magazinele din România, pe fondul pandemiei de coronavirus. Magazinele vor rămâne închise "până la depășirea situației critice". Compania Decathlon a intrat în România în 2009, când a deschis magazinul din cartierul Militari din București.

CORONAVIRUS. Pepco închide temporar toate magazinele din România

"Dragi sportivi, dat fiind contextul actual, toate magazinele Decathlon din tara sunt inchise, incepand cu data de 23 martie 2020, pana la depasirea situatiei critice.

Magazinul online decathlon.ro ramane deschis. Puteti comanda produsele preferate si le veti primi acasa, in siguranta. Ne dorim sa facem in continuare sportul accesibil si sa fim alaturi de voi pentru a face #sportacasa", informeaza lantul de articole sportive, care detine 25 de magazine in Romania.



Toate produsele Decathlon pot fi cumparate in continuare exclusiv online, cu livrare la domiciliu.



Comenzile cu ridicare din magazin vor fi transformate in comenzi la domiciliu, iar comenzile care au fost deja livrate in pachetomatele din mall-uri vor ramane acolo pana la redeschiderea magazinelor.



Mai multe raspunsuri la cele mai frecvente intrebari din aceasta perioada sunt disponibile pe site-ul Decathlon.

În prezent, Decathlon are o rețea de 27 de magazine pe plan local. Platforma online a retailerului va continua să funcționeze. Decathlon este deținut de familia franceză Mulliez, care mai controlează hipermarketurile Auchan și rețeaua de bricolaj Leroy Merlin.