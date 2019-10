Decizie de ultimă oră în dosarul Caracal. Avocatul familiei Măceşanu a cerut să fie separat cazul Alexandrei de cel al Luizei

"Am solicitat separarea dosarelor având în vedere că până în acest moment dosarul se instrumentează de către un organ incompetent şi am solicitat trmiterea la un organ competent al Parchetului General, secţia criminalistică. DIICOT nu ştiu sa aibă secţie de criminalistică ca să poată efectua o anchetă de omor calificat. Aceasta este infracţiunea care s-a reţinut în cazul lui Dincă. Şi atunci de ce DIICOT să instrumenteze această cauză? De ce DIICOT să meargă mai departe cu acest dosar dacă nu face verificari pe traficul de persoane? Care e crima organizata? Ei au o singură direcţie, un singur fundament să soluţioneze acest dosar pe aceste două crime şi sa il trimita in instanta cat mai repede. Este problema dansilor, eu mi-am facut datoria. Şingura pârghie pe care o am este plângerea penală şi acest lucru îl voi dezvolta pe camera preliminara când va fi respinsă cererea", a anunţat avocatul Aurel Moldovan, la România TV.