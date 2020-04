Decizie surprinzătoare a Sorinei Pintea. Şi-a retras demisia din funcţia de director al Spitalului de Urgenţă Baia Mare

Reprezentanții Consiliului Județean Maramureș au declarat miercuri corespondentului MEDIAFAX că Sorina Pintea a obținut postul de manager al spitalului prin concurs, iar mandatul îi expiră în acest an.

„Sorina Pintea a transmis o adresă la Consiliul Județean Maramureș prin care a anunțat că își retrage demisia din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare înainte de împlinirea termenului după care demisia producea efecte. Dânsa informează Consiliul Județean Maramureș că rămâne în concediu medical și propune ca în funcția de manager al spitalului să fie înlocuită de directorul medical Vasile Pop, ca interimar. Noi am luat act de această retragere a demisiei și am informat la rândul nostru spitalul din Baia Mare. Sorina Pintea a obținut postul de manager prin concurs, iar mandatul îi expiră în acest an", au spus reprezentanții CJ Maramureș.

Demisia Sorinei Pintea din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș" Baia Mare a fost înregistrată, în 5 martie, la Consiliul Județean Maramureș.

În demisia înregistrată la CJ Maramureș, Sorina Pintea a scris că a demisionat din funcția de manager al Spitalului din Baia Mare având în vedere că este cercetată penal într-un dosar al DNA și pentru o bună desfășurare a urmăririi penale și a procesului penal.

Fostul ministru al Sănătății a fost plasată sub control judiciar pentru luare de mită.

