Declaraţia şocantă a unui martor de la BES1: " Camerele de supraveghere de la etaj nu funcţionează de aproximativ un an de zile"

Mai multe persoane au fost chemate la Secţia pentru investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), pentru a fi audiate în legătură cu plângerea depusă de primarul în funcţie al Sectorului 1, Dan Tudorache, împotriva preşedintelui Biroului Electoral al Sectorului 1 (BES 1), procurorul Nicolae Sprîncu.

"Camerele de pe etaj nu funcţionau datorită defecţiunilor tehnice. Nu funcţionează de aproximativ un an de zile. Nu ştiu exact câte camere, sunt trecute în proiect. Acestea s-au defectat în urma unor amenajări, în clădire s-au făcut lucrări de construcţie şi au fost afectate. Noi nu avem acces în spaţiul Biroului Electoral, erau pentru securitatea clădirii. Imaginile au fost puse la dispoziţia Poliţiei" , a declarat un martor de la BES1.

Protestatara Oana Lovin a fost chemată la audieri la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, în dosarul privind posibila fraudare a alegerilor de la Sectorul 1. Aceasta susţine faptul că are noi probe şi cere anularea alegerilor din Bucureşti.

"Sunt efectiv consternată că doamna Clotilde spune că acele camere nu merg, poate i-a dat doamna de la BEC asigurări. Înțeleg că doamna Clotilde a fost chemată și ea la audieri, dar nu s-a obosit să vină. Am venit cu probe noi. Am văzut că tocmai astăzi comunitatea Declic face protest pentru desființarea SIIJ. Se pune presiune să se închidă dosarul", a declarat Oana Lovin la SIIJ.

"Astăzi, am fost sunată de aici de la SIIJ, pentru a da o declaraţie în calitate de martor, referitor la noaptea de 30 septembrie, când am dat nas în nas cu domnii de la USR. Erau vreo 10 userişti. Noi fiind la mai multe proteste îi cunoaştem. I-am întrebat ce fac acolo, s-au fofilat, nu ne-au răspuns, după care ne-am luat după ei. În jurul pieţei erau foarte mulţi de la USR. Toţi aveau rucsacurile pline şi am sunat la Poliţie. Am filmat, am înregistrat tot, i-am identificat pe patru sau cinci dintre ei", a spus Codruţa Cerva.