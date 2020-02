Declaraţia unică 2020. Tot ce trebuie să ştii, ANAF anunţă schimbări

Formularul fiscal se folosește anul acesta pentru estimarea veniturilor pe 2020, în scopul stabilirii impozitelor și eventualelor contribuții sociale la pensii (CAS) și sănătate (CASS). De asemenea, se folosește pentru impozitare veniturilor din străinătate din anul precedent (cele care impozitează la noi).

Este important să ştiţi că același formular -- declarația unică -- e folosit și pentru asigurarea voluntară la sănătate, pentru plata contribuțiilor la sănătate. Dovada depunerii declarației e necesară apoi încheierii contractului de asigurare voluntară la sănătate.

De asemenea, el servește și redirecționării unui procent din impozitul pe venit pentru ONG-uri.

Ce venituri sunt vizate de declarația unică

Veniturile din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor (chirii), activități agricole impuse în sistem real, silvicultură, piscicultură, veniturile din investiții, alte venituri, cu excepția celor ce obțin venituri pentru care impozitul și contribuțiile sunt reținute la sursă, de către plătitorul de venit. Și veniturile obținute în anul precedent în străinătate sunt declarate prin acest formular.

În plus, din acest an, declarația cuprinde și o referire la veniturile din criptomonede. Acesta e primul an în care Fiscul cere fiscalizarea lor prin această declarație.

Care e termenul-limită

Guvernul a decis amânarea termenului de depunere a declaraţiei unice până pe 25 mai 2020. Termenul nu este însă pentru plățile aferente anului 2020, dar e relevant pentru declarația pe 2019 - e limita până la care trebuie plătite impozitul și contribuțiile pe 2019.

De reținut pentru cei care încep să obțină venituri dincolo de acest termen, în 2020, nu trebuie să aștepte prea mult pentru depunerea declarației: ei sunt obligați, conform Codului fiscal, să depună declarația în 30 de zile de la data producerii evenimentului aducător de venituri (de exemplu, în cazul celor care încheie un contract de închiriere a locuinței, declarația trebuie depusă în 30 de zile de la încheierea lui).

Unde se depune declarația

Declaraţia unică se poate depune la ghișeu sau online, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) ori pe e-guvernare.ro, cu semnătura electronică calificată.

Care sunt riscurile nedepunerii declarației

Codul fiscal prevede o amendă contravențională între 50 și 500 de lei pentru cei care uită să respecte termenul-limită de depunere a declarației.

Nedepunerea declarației pe 2020, deși se obțin venituri, în contextul în care a mai fost depusă în 2018/2019, poate să semnaleze Fiscului că e cazul unei impuneri din oficiu. Pentru a stabili din oficiu impozit și contribuții sociale pe veniturile PFA-urilor, Fiscul se folosește, în mare, de declarațiile depuse anterior, dar și de declarațiile depuse de terțe persoane (subiectul impunerii din oficiu este tratat aici).

Notă: Cei care își desființează PFA-urile ar trebui să semnaleze încetarea activității și prin declarația unică.

Cum se fac rectificări pe această declarație

Potrivit Codului fiscal, se pot face rectificări oricând și oricâte. Pentru a face o rectificare se folosește același formular, bifând căsuța corespunzătoare pentru a marca faptul că e vorba de o rectificare. Venitul estimat se poate corecta până la termenul de plată a impozitului datorat, respectiv până la data de 15 martie a anului următor celui de impunere.

Important! Suspendarea activității unei PFA sau încetarea acesteia în decursul anului fiscal presupune anunțarea Fiscului despre acest lucru, chestiune care se reflectă printr-o nouă depunere a declarației unice.

Ce, cum și unde se plătește

Pentru veniturile estimate pentru 2020 se datorează impozitul pe venit de 10% și, eventual, contribuțiile sociale la pensii (25%) și sănătate (10%), dacă și numai dacă veniturile nete depășesc cel puțin 12 salarii minime brute. Contribuabilul poate alege să plătească aceste contribuții și dacă are venituri sub plafon.

Se pot face plăți pentru anul 2020 până la 15 martie 2021, în mai multe tranșe chiar. Plățile se pot face în numerar, la unitățile Trezoreriei, prin card bancar, la Trezorerie, online, prin ghișeul.ro, prin mandat poștal ori prin virament bancar (IBAN-urile pentru plăți)..

Se mai emit decizii de impunere?

Deși declarația unică este în centrul unui sistem de autoimpunere - contribuabilul declară cât face și își calculează singur ce are de plătit - decizii de impunere ar mai putea fi primite de contribuabilii care au depus declarația unică și până acum sau trebuiau să o depună.

De ce? În 2019, Fiscul a venit cu două proceduri ce vizează PFA-urile care evită să plătească impozitul și/sau contribuțiile. Procedurile vizează veniturile începând din 2018. Una dintre proceduri se referă la persoanele care n-au depus deloc declarația unică și despre care reprezentanții ANAF află că au obținut venituri sau că e posibil să fi obținut venituri și permite impunerea din oficiu pe impozitul pe venit. Iar cealaltă se referă la persoanele care, deși au depus declarația unică, au precizat că nu vor datora CAS și CASS și, ulterior, au depășit pragul de venituri ce obligă la plata contribuțiilor, dar n-au plătit ce aveau de plătit.

Fiscul ar putea veni în control în legătură cu declarațiile pe anii anteriori

Fiscaliștii sunt convinși că Fiscul ar putea veni în control la persoanele fizice exact ca la firme, având în vedere sistemul declarației unice. Cine și-a declarat lucrurile la zi și a plătit tot ce avea de plătit nu ar trebui să-și facă probleme, dar fiscaliștii recomandă păstrarea unor documente care să permită autorităților să verifice raportarea corectă. Înainte să se facă o verificare a situației fiscale personale, Fiscul este obligat să trimită un aviz de verificare, relatează avocat.net.