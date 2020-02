Declaraţiile paznicilor de pe insula Belina oferă detalii necunoscute până acum publicului

Ion Vărzaru a fost primul martor care a apărut în faţa instanţei. Acesta este angajat din 2012 la firma Europrotect, fiind preluat de la firma Tel Drum.

"Am fost angajat și la Tel Drum. Tot pază făceam. În 2013 am fost preluat de Europrotect. Și la Tel Drum și la Europrotect am muncit doar la baltă. Și acum tot acolo sunt.

Eu am fost primul angajat acolo pe baltă. Primul care am stat și am asigurat pază. Erau porțiuni din balta din Brațul Pavel care erau închiriate pentru exploatare piscicolă. Îmi amintesc că la început nu era nicio construcție cu excepția unor barăci tip vagon folosite de pescari. Când contractul a fost preluat de la Tel Drum au fost aduse două barăci tip vagon și amplasate la intrarea pe baltă. Apoi s-au făcut niște construcții din material ușor gen PFL, pentru pază", a explicat Vărzaru.

Un al doilea martor, angajat la Apele Teleorman, a oferit judecătorilor un detaliu foarte important, anume că înainte să treacă la Consiliul Judeţean Teleorman, insula nu era încercuită de bariere, iar după aceea a fost.

„Eu lucrez la Apele Române din 1999 în Teleorman. Inițial am fost muncitor necalificat. Apoi am fost angajat pe post de agent de teren.

Până să se preia imobilele eu verificam astfel încât alte societăți ce nu aveau încheiat un contract de exploatare să nu exploateze balastru din acea zonă", a relatat martorul.

„Pe insulă am intrat cam cu 2 3 ani înainte de a fi preluate imobilele de Apele Teleorman. Nu am văzut sa fie construcții pe insulă. Placi de beton erau multe pentru că acolo au fost școală, grădiniță, parcare de mașini", a mai adăugat martorul.

